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وفاة مؤسس "إيكيا" عن عمر 91 عاما

تاريخ النشر: 28/01/2018 - 21:57

وفاة مؤسس "إيكيا" عن عمر 91 عاما
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

توفي السويدي إينغفار كامبراد، مؤسس مجموعة "إيكيا" العملاقة المتخصصة في مجال الأثاث والمفروشات، عن عمر ناهز 91 عامًا، بحسب ما أعلنت الشركة، اليوم الأحد.

وقالت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني "إن كامبراد، أحد أكبر رجال الأعمال في القرن العشرين، رحل بسلام، في منزله، بإقليم سمالاند، جنوبي السويد".

وأوضح البيان أن "كامبراد توفي أمس السبت، بعد مرض لم يدم طويلًا".

وبحسب البيان "ولد كامبراد في سمالاند عام 1926، وأسس شركته وهو في سن الـ17".

و"إيكيا" هي شركة سويدية عالمية متخصصة في صناعة الأثاث، ومستلزمات المنازل والمكاتب، تأسست عام 1943، ولها الآن أكثر من 350 متجرا في 29 دولة.

ووفق وكالة أسوشييتد برس، فإن كامبراد تبرّع بأكثر من 20 مليون دولار، لصالح أعمال خيرية، في عام 2012 لوحده.

وفي 2013، أعلن كامبراد أنه سوف يتقاعد من المجلس الذي يسيطر على علامة إيكيا التجارية ليسلّم المسؤوليات لابنه ماثياس.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إيكيا
#وفاة مؤسس إيكيا
#إينغفار كامبراد

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