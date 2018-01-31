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رصد لظاهرة "القمر الأزرق الدموي العملاق" (صور)

تاريخ النشر: 31/01/2018 - 22:27

رصد لظاهرة "القمر الأزرق الدموي العملاق" (صور)
إندونيسيا، اليوم (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

رصدت عدسات عشاق التصوير، مساء اليوم الأربعاء، ظاهرة "القمر الأزرق الدموي العملاق" في العديد من الدول حول العالم.

وشكل القمر بظاهرته النادرة اليوم صورة خلابة، متعت ناظريه وشكلت لوحة فريدة، ووفقًا لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، فإن الظاهرة حدثت آخر مرة عام 1866، ومن المنتظر أن تحدث مستقبلًا بعد 152 عامًا.

ويتشكل "القمر الأزرق الدموي العملاق" باجتماع 3 ظواهر فلكية معًا، أولها اكتمال القمر للمرة الثانية في شهر شمسي واحد، وهو ما يطلق عليه اسم "القمر الأزرق"، والثانية وقوعه في أقرب نقطة له من الأرض، ما يجعله يظهر أكبر حجمًا، ويضيف له وصف "العملاق".

وأخيرًا وقوع الأرض بينه وبين الشمس، مع تسرب أشعة منها عليه من محيط الأرض، ما يكسبه اللون الأحمر.

نعرض لكم أبرز الصور التي وثقت الظاهرة مساء اليوم:

اليونان، اليوم (أ ب)
الفلبيين، اليوم (أ ب)
(أ ب)
(أ ب)
(أ ب)
(أ ب)
(أ ب)
(أ ب)
(أ ب)
(أ ب)
تركيا (الأناضول)
تركيا (الأناضول)
تركيا (الأناضول)
تركيا (الأناضول)
تركيا (الأناضول)

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القمر الأزرق الدموي العملاق
#تصوير
#ظاهرة فلكية
#ناسا

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