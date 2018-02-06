  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

الأردن يفتتح "متحف الدبابات الملكي"

تاريخ النشر: 06/02/2018 - 15:46

الأردن يفتتح "متحف الدبابات الملكي"
أ.ب
عرب ٤٨ / أ.ب
تحرير : رامي حيدر

افتتح الأردن، الأسبوع الماضي، متحفًا جديدًا هو الثاني من نوعه في الشرق الأوسط، أطلقت عليه اسم "متحف الدبابات الملكي"، والذي يهدف إلى توفير تجربة تثقيفية وترفيهية للزوار، عبر استعراض جزء من التاريخ العسكري البشري.

يضم المتحف أكثر من 100 دبابة استخدمت على مدار القرن الماضي، بعضها استخدمته القوات الأردنية، وبعضها تم استخدامه على يد جهات ودول أخرى، مثل أذربيجان والمغرب وبرونواي وتايوان.

وبين النكبة والنكسة وحرب الخليج الأولى وحروب عالمية أخرى، احتوى المتحف الذي بلغت مساحته ما يقارب الـ20 ألف متر مربع في منطقة المقابلين والذي استغرق بنائه أكثر من 10 أعوام، على معارض للتراث العسكري العالمي أيضا في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

ويشار إلى أن معظم الدبابات كانت من صناعة أميركيّة، ما يلمّح إلى قوة ومتانة التحالف بين الولايات المتحدة الأميركية والأردن على مدار العقود الأخيرة.

ويُذكر أنّ هذا المتحف يعتبر الثاني من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، فقد عملت الحكومة الإسرائيلية على افتتاح متحف آخر للدبابات والآليات العسكرية من قبل سُمي "بمتحف المدرعات (ياد لشريون)".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الأردن
#متحف الدبابات

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

روسيا تستعين بالجيش لإزالة ثلوج موسكو
روسيا تستعين بالجيش لإزالة ثلوج موسكو

2018-02-06

"ذي غارديان": محفلان ماسونيان في البرلمان البريطاني
"ذي غارديان": محفلان ماسونيان في البرلمان البريطاني

2018-02-05

أميركا: حكم جديد منتظر على طبيب رياضي محكوم عليه بالسجن 175 عاما
أميركا: حكم جديد منتظر على طبيب رياضي محكوم عليه بالسجن 175 عاما

2018-02-05

الأكثر قراءة

منفذها نجح في الفرار: مقتل مستوطن في عملية طعن

منفذها نجح في الفرار: مقتل مستوطن في عملية طعن

2018-02-05
والدة أحمد جرار: فوجئنا بأنّه مطلوب!

والدة أحمد جرار: فوجئنا بأنّه مطلوب!

2018-02-05
تقديرات إسرائيلية: زلزال سيشرد مليونًا ويوقع آلاف الضحايا بالبلاد

تقديرات إسرائيلية: زلزال سيشرد مليونًا ويوقع آلاف الضحايا بالبلاد

2018-02-05
أجهزة الأمن تدعي أن منفذ عملية الطعن من مدينة يافا

أجهزة الأمن تدعي أن منفذ عملية الطعن من مدينة يافا

2018-02-05
الخارجية الإسرائيلية: وفد إعلامي عربي يزور إسرائيل

الخارجية الإسرائيلية: وفد إعلامي عربي يزور إسرائيل

2018-02-05