قالت وزارة البيئة الصينية، اليوم الاثنين، إن الصين وافقت على خطط 15 إقليما لرسم "خط أحمر“ يحظر مشروعات التنمية الاقتصادية في مساحات كبيرة من أراضيها.

وأمرت الحكومة الصينية، في العام الماضي، كل الأقاليم والمناطق بتنفيذ هذه النظم بنهاية عام 2020. وتمت الموافقة على 15 منطقة تشمل بكين وتيانجين وخبي ومنطقة نينغشيا الصحراوية النائية في الشمال الغربي و11 إقليما آخر على امتداد نهر يانغتسي.

وأوضحت الوزارة إن المناطق التي تشملها الخطة الآن، تصل مساحتها إلى 610 آلاف كيلومتر مربع، وتمثل نحو ربع المساحة الإجمالية للأقاليم الخمسة عشر.

وطُرحت فكرة "الخط الأحمر لحماية البيئية" في بادئ الأمر عام 2011، وسط مخاوف من أن "التنمية غير الرشيدة" على مدى عقود قد شكلت ضغوطا كبيرة على البيئة.

يُشار إلى أن الصناعة في الصين، تُعدّ ركيزة أساسية، إذ أنها واحدة من أكثر القطاعات التي يعتمد عليها الصينيّون في اقتصادهم، حيث تُعتبر الصين واحدة من أكبر الدول الصناعيّة في القارة الآسيويّة والعالم، ويشكل الناتج المحلي من القطاع الصناعي مقدار 72.8%؛ حيث تنتج الصناعات التحويلة سنويا نسبة 44.1% من الناتج الإجمالي، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصاديّة التي قامت بها الحكومة لزيادة نسبة الإنتاج في القطاع، بالتعاون مع العديد من الشركات التي تشرف عليها الحكومة المحليّة، وساهم ذلك في استقطاب أصحاب المشاريع الخاصّة، والمستثمرين الأجانب إلى البلاد منذ عام 1990.