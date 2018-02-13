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مسابقة تزلج جبلية للروبوتات في أولمبياد كوريا الجنوبية!

تاريخ النشر: 13/02/2018 - 16:42

مسابقة تزلج جبلية للروبوتات في أولمبياد كوريا الجنوبية!
(رويترز)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

شهدت دورة الألعاب الأولومبية التي تحتضنها كوريا الجنوبية، حدثا مميّزا أمس الاثنين، ففي الوقت الذي واجه فيه المتزلجون الجبليون الرياح العاتية في دورة ألعاب بيونجتشانج الأولمبية الشتوية، لم يواجه نظراؤهم من الروبوتات مثل هذه المشاكل في مسابقتهم الخاصة للتزلج ضمن الدورة الأولمبية.

وتزلجت الروبوتات من مختلف الأشكال والأحجام وتعثرت في بعض الأحيان على مسار في منتجع ويلي هيلي للتزلج، على بعد ساعة بالسيارة من بيونجتشانج.

وتنافست ثمانية روبوتات من جامعات ومعاهد وشركة خاصة، لنيل جائزة قدرها عشرة آلاف دولار، في مسابقة التزلج للروبوتات.

وقال عضو في فريق تايكوان، سوك مين، وهو أحد أعضاء الفريق الذي فاز بالجائزة: "عرفت أن مسابقة التزلج الجبلي تأجلت مرة أخرى بسبب الرياح العاتية. هذا أمر مؤسف، لكن الروبوتات تبلي بلاءً حسنا هنا".

يُشار إلى أن منظّمي المسابقة، اشترطوا في وقت سابق على الفرق التي تودّ الدخول في المنافسة، أن تلبي طلبات خاصة، إذ كان لابد أن يتجاوز طول الروبوت 50 سنتيمترا، وأن يقف على قدمين، وأن تكون لديه مفاصل مثل المرفقين والركبتين، وأن يكون مزودا بنظام مستقل للطاقة وأن يستخدم المزالج والزّحافات.

وفي سبيل ضمان أداء أفضل، تم تزويد الروبوتات بأجهزة استشعار على شكل كاميرات لرصد الأعلام الحمراء والزرقاء في طريقها، حتى تتمكن من المناورة أثناء التزلج، على تلٍ للمبتدئين.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الألعاب الأولومبية الشتوية
#كوريا الجنوبية
#التزلج الجبلي
#روبوتات

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