عانت الكثير من الأًسَر البريطانية، اليوم الإثنين، بسبب وجود مشكلات في إمدادات المياه، بعد أن انكسرت أنابيب توصيل المياه عندما ذاب الجليد وعادت الأحوال الجوية لطبيعتها في البلاد.

وكانت أسوأ عاصفة ثلجية في نحو 30 عاما قد جمدت المياه داخل الأنابيب الأسبوع الماضي وفقا لما قالته شركات المياه في البلاد.

وتسببت العاصفة القادمة من سيبريا وسميت "وحش من الشرق" في إلغاء الرحلات الجوية وتوقف القطارات وسد الطرق وإغلاق مدارس.

وقالت شركة "تيمز ووتر" إن تسرب المياه من الأنابيب المكسورة في العاصمة لندن تسبب في قطع المياه أو ضعفها الشديد في 12 ألف منزل اليوم الإثنين. ووزعت الشركة زجاجات مياه على زبائنها في موقعين من المدينة. وواجه خمسة آلاف منزل في كنت القريبة مشكلات مشابهة وهي منطقة تزودها شركة "ساذرن ووتر".

وقالت شركة "ويلش ووتر" في ويلز إن ما بين ثلاثة وستة آلاف منزل تضررت من مشكلات في إمدادات المياه.

وحذرت شركات المياه من أن الانقطاعات والمشكلات في الإمدادات ستستمر فيما يجري إصلاح الأنابيب المكسورة وإعادة ملئها وطلبت من المواطنين ترشيد الاستهلاك.