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السبب الحقيقي لوفاة اللاعب الإيطالي أستوري

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 14:32

السبب الحقيقي لوفاة اللاعب الإيطالي أستوري
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

عاش عالم كرة القدم الأوروبي والإيطالي تحديدا أسبوعا عصيبا للغاية، بعدما فارق قائد نادي فيورنتينا، والمدافع الإيطالي الدولي دافيد أستوري الحياة عن عمر يناهز الـ31 عاما، في فندق بمدينة أوديني.

وتعاطف العديد من اللاعبين وكذلك الأندية مع أسرة اللاعب أستوري، وطالت الصدمة الكبيرة، ليس متابعي كرة القدم الإيطالية فحسب، بل القارة الأوروبية والعالم بأسره، بعدما أعلن النادي خبر الوفاة الأحد الفائت، واستمر الجدل حول الأسباب التي أدت لمفارقته الحياة.

وفارق أستوري الحياة في غرفته في الفندق، حيث أقام فيه فريقه فيورنتينا الذي كان يستعد لملاقاة أودينيزي في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي صباح الأحد، وغاب عن وجبة الإفطار مع زملائه، ولم يجب على هاتفه، ليعلن بعدها النادي خبر رحيل قائده.

ونُقل جثمان المدافع الإيطالي إلى مستشفى محلي في المدينة، حيث خضع لبعض الفحوصات ولتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، بشكل أدق بعد انتشار العديد من التقارير التي تساءلت عن سبب وفاته، إن كان طبيعيا أو جنائيا، قبل أن يحسم مصدر نيابي إيطالي الأمر حينما أعلن أن اللاعب توفي لأسباب طبيعية.

وقال المدعي العام في مقاطعة أودينيزي أنطونيو دي نيكولو: "إن ما توفر لدينا هو أن اللاعب مات بسبب سكتة قلبية لأسباب طبيعية". وأضاف: "من الغريب أن يحدث أمر كهذا للاعب محترف، لم تظهر أي علامات تحذيرية".

وكان حارس مرمى الفريق ماركو سبورتيلو، آخر لاعب رآه، حين كانا يتشاركان ألعاب الفيديو الليلة الماضية، وقد تسببت وفاة اللاعب بتأجيل كل منافسات الدوري الإيطالي لإشعار آخر، وتضامن معه العديد من الأندية واللاعبين من داخل إيطاليا وخارجها.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كرة القدم
#الكرة الإيطالية
#فيورنتينا
#أودينيزي
#دافيد أستوري

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