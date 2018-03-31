استعمال جديد للطائرات بدون طيار بالصين: تهريب الهواتف الذكية

كشف ضباط الجمارك في مدينة شنتشن الصينية شبكة تهريب هواتف ذكية باستخدام طائرات بدون طيار، وبلغت قيمة الهواتف التي كانت الشبكة على وشك تهريبها 500 مليون يوان (نحو 80 مليون دولار)، بحسب ما نشرت صحيفة "ليغال ديلي" الصينية.

وقالت الصحيفة إن الشبكة حاولت تهريب الهواتف الذكية من هونغ كونغ إلى شنتشن الواقعة جنوب الصين، وهي المدينة التي تعد مركز التكنولوجيا في البلاد.

وقالت الصحيفة في تقرير بشأن الحملة التي نفذتها جمارك شنتشن وهونغ كونغ إن السلطات ضبطت 26 شخصا للاشتباه بأنهم استخدموا طائرات دون طيار لنقل هواتف آيفون جرى تجديدها وتصل قيمتها الإجمالية إلى 500 مليون يوان.

وقالت الصحيفة نقلا عن مؤتمر صحافي عقدته جمارك شنتشن إن "هذه أول حالة يجري اكتشافها في الصين تستخدم بها طائرات دون طيار في جرائم تهريب عبر الحدود".

ونقل التقرير عن الجمارك أن المهربين كانوا يعملون عادة بعد منتصف الليل ولم يكن الأمر يتطلب سوى بضع ثوان لنقل حقائب صغيرة تحوي الواحدة منها أكثر من عشرة هواتف آيفون باستخدام طائرات بدون طيار.

وأضاف التقرير أن الشبكة كان يمكنها تهريب ما يصل إلى 15 ألف هاتف في الليلة الواحدة.