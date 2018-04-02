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السطات الهندية تبحث عن قرد سرق طفلا!

تاريخ النشر: 02/04/2018 - 17:39

السطات الهندية تبحث عن قرد سرق طفلا!
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

بدأت السلطات الهندية بالبحث عن قرد يُزعَم قيامه باختطاف طفلٍ في ولاية أوريسا شرقي الهند.

وقام القرد يوم السبت الماضي، باختطاف طفل من منزل والديه في ولاية أوريسا وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وعثر أفراد العائلة الهندية على طفلهم حديث الولادة، في بئر بالقرب من منزلهم، دون أن يتعرض لإصابات خطيرة.

فيما أوضحت الشرطة أن القرَدة عادة ما تدخل المنازل لسرقة الطعام، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بسرقة طفل حديث الولادة.

وقال الضابط في الشرطة المحلية، بي سي برادهان، إن الشرطة تعمل مع مُتخصصين في صيد القرود، للعثور على القرد السارق خلال أسبوع.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#طفل
#اختطاف طفل
#الهند

من عرب 48

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