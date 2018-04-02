هل يترشح إيتو لرئاسة جمهورية الكاميرون؟

بمناسبة ما يُعرف "كذبة نيسان"، نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، في عددها الصادر أمس، الأحد، خبر ترشح النجم الكاميروني صامويل إيتو، للانتخابات الرئاسية في بلاده.

وعلى الفور نفى إيتو المحترف في صفوف فريق قونية سبور التركي، صحة الخبر عبر منشور على صفحته في فيسبوك.

وقال إيتو "بحجة كذبة الأول من أبريل/ نيسان، نُشر خبر على لساني، مفاده أنني ترشحت للانتخابات الرئاسية في الكاميرون، وأعتبر هذا الخبر بمثابة التقليل من الاحترام لشخصي، فأنا أحترم مؤسسات بلدي والقائمين على إدارة الكاميرون".

وأردف قائلا: "لا أعتقد أنه من اللائق جعل كرسي رئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس، آلة لترويج مثل هذه الفكاهات".

يذكر أنّ مجلة "جون أفريك" الفرنسية، ذكرت أمس نية إيتو للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الكاميرون عام 2018.