  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

العثور على آثار لحوم في منتجات "نباتية"

تاريخ النشر: 12/06/2018 - 16:45

العثور على آثار لحوم في منتجات "نباتية"
أكياس من متاجر تيسكو (رويترز)
عرب ٤٨/ رويترز
تحرير: مرح الأنوار

تحقّق وكالة المعايير الغذائيّة البريطانيّة في ادّعاءات بالعثور على آثار لحوم في وجبات نباتيّة ادّعى مسوّقوها، وهما سلسلتا متاجر تيسكو وسينسبري أنّها "خالية من الّلحوم" وأخرى "خالية من أي منتجات حيوانية"، حسب ما جاء في بيان نشرته الوكالة.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" قالت فيها إنّها اكتشفت وجود آثارٍ للحم ديك رومي في وجبة معكرونة "خالية من أي منتجات حيوانية" بمتجر تيسكو، وآثارًا للحم خنزير في كرات لحم "خالية من اللحوم" بيعت في متجر سينسبري.

وفي بيان لها، قالت سينسبري، إنّ كرات اللحم من إنتاج مصنع لا يصنع منتجاته ىمن اللحوم وأنّها تجري عمليات فحص دوريّة منتظمة ولم تكتشف أيّ مشكلة في أي فحص. وأضافت أنّها رغم لك تهتمّ "بما توصلت إليه الصحيفة وبإجراء تحقيق شامل مع المورد".

فيما قالت تيسكو إنّها أجرت اختبارات مبدئية للحامض النووي الوراثي (دي ان ايه) على المنتج المشتبه به دون أن تجد أي أثر لحامض نووي وراثي حيواني فيه، قائلةً إنّها تتعامل "مع جودة ونزاهة المنتجات بجدّيّة كبرى، ونتفهّم ضرورة وأهميّة أن تكون منتجاتنا النباتية خالية من أي منتجات حيوانية، وهي كذلك فعلًا".

وطالبت تيسكو صحيفة "ديلي تلغراف" بنشر تفاصيل تحقيقها كاملةً "بما في ذلك المختبر الذي أجرى التحليل فيما نواصل تحقيقنا"، كما جاء في بيانها. وبالمقابل، قالت الصحيفة إنّها أرسلت عشرة منتجات غذائية مختلفة إلى مختبر معتمد لدى الحكومة الألمانية، والّذي أجرى بدوره تحليلًا شاملًا لثمانية أنواع من اللحوم.

وبحسب مؤسسة كانتار البحثية، تزيد مبيعات المنتجات النباتية والخالية من أي منتجات حيوانية في بريطانيا حيث أصبح في يناير كانون الثاني 2018 واحد من بين كل عشرة متاجر يبيع وجبات جاهزة "خالية من اللحوم".

 


#منتجات نباتية
#نباتية
#لحوم

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انتحار طالب مصري من أعلى برج القاهرة
انتحار طالب مصري من أعلى برج القاهرة

2018-06-12

الزعيم الكوري الشمالي يُحضر مرحاضه الخاص لسنغافورة
الزعيم الكوري الشمالي يُحضر مرحاضه الخاص لسنغافورة

2018-06-12

القضاء الأميركي ينظر في مدفوعات "غير قانونية" تقاضاها ترامب
القضاء الأميركي ينظر في مدفوعات "غير قانونية" تقاضاها ترامب

2018-06-12

الأكثر قراءة

اعتقال فلسطيني من جنين بشبهة تنفيذ عملية طعن بالعفولة

اعتقال فلسطيني من جنين بشبهة تنفيذ عملية طعن بالعفولة

2018-06-11
حالة الطقس: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات الثلاثاء والأربعاء

حالة الطقس: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات الثلاثاء والأربعاء

2018-06-11
تفجيرات بسيناء ومحاكمة 28 شخصا بزعم محاولة إسقاط النظام

تفجيرات بسيناء ومحاكمة 28 شخصا بزعم محاولة إسقاط النظام

2018-06-11
الشاباك: الدهس بأم الحيران بسبب إخفاق الشرطة وليس

الشاباك: الدهس بأم الحيران بسبب إخفاق الشرطة وليس "عملية إرهابية"

2018-06-11
حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض مملوس على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض مملوس على درجات الحرارة

2018-06-11