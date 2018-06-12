العثور على آثار لحوم في منتجات "نباتية"

تحقّق وكالة المعايير الغذائيّة البريطانيّة في ادّعاءات بالعثور على آثار لحوم في وجبات نباتيّة ادّعى مسوّقوها، وهما سلسلتا متاجر تيسكو وسينسبري أنّها "خالية من الّلحوم" وأخرى "خالية من أي منتجات حيوانية"، حسب ما جاء في بيان نشرته الوكالة.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" قالت فيها إنّها اكتشفت وجود آثارٍ للحم ديك رومي في وجبة معكرونة "خالية من أي منتجات حيوانية" بمتجر تيسكو، وآثارًا للحم خنزير في كرات لحم "خالية من اللحوم" بيعت في متجر سينسبري.

وفي بيان لها، قالت سينسبري، إنّ كرات اللحم من إنتاج مصنع لا يصنع منتجاته ىمن اللحوم وأنّها تجري عمليات فحص دوريّة منتظمة ولم تكتشف أيّ مشكلة في أي فحص. وأضافت أنّها رغم لك تهتمّ "بما توصلت إليه الصحيفة وبإجراء تحقيق شامل مع المورد".

فيما قالت تيسكو إنّها أجرت اختبارات مبدئية للحامض النووي الوراثي (دي ان ايه) على المنتج المشتبه به دون أن تجد أي أثر لحامض نووي وراثي حيواني فيه، قائلةً إنّها تتعامل "مع جودة ونزاهة المنتجات بجدّيّة كبرى، ونتفهّم ضرورة وأهميّة أن تكون منتجاتنا النباتية خالية من أي منتجات حيوانية، وهي كذلك فعلًا".

وطالبت تيسكو صحيفة "ديلي تلغراف" بنشر تفاصيل تحقيقها كاملةً "بما في ذلك المختبر الذي أجرى التحليل فيما نواصل تحقيقنا"، كما جاء في بيانها. وبالمقابل، قالت الصحيفة إنّها أرسلت عشرة منتجات غذائية مختلفة إلى مختبر معتمد لدى الحكومة الألمانية، والّذي أجرى بدوره تحليلًا شاملًا لثمانية أنواع من اللحوم.

وبحسب مؤسسة كانتار البحثية، تزيد مبيعات المنتجات النباتية والخالية من أي منتجات حيوانية في بريطانيا حيث أصبح في يناير كانون الثاني 2018 واحد من بين كل عشرة متاجر يبيع وجبات جاهزة "خالية من اللحوم".