لتشجيع منتخب بلاده في روسيا: إنجليزي يقطع ألفي كيلومتر بالقارب!

سافر مشجعون إنجليز أقل عددا من المتوقع إلى روسيا لتشجيع فريقهم في نهائيات كأس العالم، لكن أحد هؤلاء المشجعين قام بجهد خاص إذ أبحر في يخت من بلغاريا إلى مدينة فولجوجراد.

واحتاج جراهام كنتسلي، إلى ما يزيد قليلا عن خمسة أسابيع لقطع نحو ألفي كيلومتر لحضور أول مواجهة لإنجلترا بكأس العالم الحالية ضد تونس بمدينة فولجوجراد في جنوب البلاد.

وقال كنتسلي في حانة قرب منطقة المتفرجين في فولجوجراد: "راودتني الفكرة لعدة سنوات".

وأضاف: "كان دوما في ذهني أن نصل إلى هناك قبل المباراة مباشرة".

وقال كنتسلي إنه سيحضر مباريات أخرى في مرحلة متقدمة من البطولة.

وعلى متن اليخت الخاص به ”شارلين“ الذي يصل طوله إلى نحو عشرة أمتار وبصحبة طاقم من ثلاثة أفراد أبحر كنتسلي من نهر الدانوب واجتاز البحر الأسود وتوقف في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

ثم أبحر الرجل من تحت جسر جديد يربط روسيا بالقرم قبل أن يعبر بحر أزوف ويتجه عبر قناة فولجا-دون إلى فولجوجراد الواقعة على بعد 900 كيلومتر جنوبي موسكو.