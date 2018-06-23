الشيشان تهدى صلاح "حق" المواطنة الفخرية

قال الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء أمسٍ، الجمعة، إن الشيّشان أهدت محمد صلاح وسام "المواطنة الفخرية الشيشانية".

ووفق تقارير محلية، يسمح وسام "المواطنة الفخرية الشيشانية" لحامله التمتع بكافة مزايا المواطنين الشيشانيين.

وأوضح الاتحاد في بيان عبر صحفته الرسمية بموقع "فيسبوك"، مساء اليوم: "لبت بعثة المنتخب الوطني دعوة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، على تناول العشاء في القصر الرئاسي".

وأضاف أن هذه الدعوة جاءت "في ختام إقامتها بمدينة غروزني عاصمة الشيشان كمقر إقامة وتدريب لها خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018".

وتابع: "أهدى الرئيس الشيشاني خلال الحفل حق (وسام) المواطنة الفخرية الشيشانية لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني".

وأحرز نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح أول هدف لمصر في بطولة كأس العالم لكرة القدم منذ 28 عامًا، أمام منتخب روسيا الذي فاز على فريق الفراعنة بثلاثة أهداف.

وهذا ثاني استقبال رئاسي شيشاني لمحمد صلاح.

وفي 10 يونيو/حزيران الجاري، حضر قديروف أول تدريب للمنتخب المصري في بلاده استعدادًا للمونديال، معربا في تصريحات صحافية آنذاك عن فخره بـصلاح.

ونال صلاح حفاوة كبيرة من جانب الجماهير الشيشانية التي حرصت على متابعة تدريبات المنتخب المصري.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة المصرية الشيشان، اليوم السبت، في طريقها إلى مدينة فولغوغراد الروسية لمواجهة المنتخب السعودي، الإثنين المقبل، في ختام مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم.

وتعد تلك المباراة الأخيرة لفريقي مصر والسعودية بالمونديال، بعد خسارتين لكل منهما في المجموعة الأولى التي تضم روسيا وأورغواي الصاعدان لدور ثمن النهائي.