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كوريا الشمالية: إعدام ضابط منح جنوده حصص طعام إضافية!

تاريخ النشر: 28/06/2018 - 17:46

كوريا الشمالية: إعدام ضابط منح جنوده حصص طعام إضافية!
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨/ رويترز
تحرير: باسل مغربي

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن السلطات الكورية الشمالية أعدمت ضابطا رفيعا في جيش البلاد لأنه كان كريما مع جنوده وقرر منحهم حصصا إضافية من الطعام والوقود.

وذكرت صحيفة "Metro" البريطانية، أن الحكم ضد الفريق هيون جو سونغ، نفذته فرقة إعدام مكونة من 9 أشخاص محكوم عليهم بالإعدام، أطلق عليه أفرادها 90 رصاصة.

وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق الجنرال صدر بعد إدانته بتهمة إساءة استخدام السلطة، وجلب فائدة للأعداء، والمشاركة في أعمال مناهضة للحزب، بحسب المصدر نفسه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية (لم تسمّها) قولها، إن عملية الإعدام نفذت في الأكاديمية العسكرية "كانغ كون"، الواقعة في منطقة "سونان"، بالعاصمة بيونغ يانغ.

وفي السياق نفسه، أعلنت صحيفة "NK Daily" الكورية الجنوبية، المتخصصة بشؤون الشطر الشمالي، أن "جريمة" هذا الضابط السامي تتمثل في توزيع إمدادات إضافية على رجاله في محطة لإطلاق الأقمار الاصطناعية في نيسان الماضي.

وأصدر هيون جو سونغ، تعليمات بإرسال طن من الوقود، و580 كيلوغراما من الأرز و750 كيلوغراما من الذرة إلى ضباط الجيش، وعائلاتهم في محطة إطلاق الأقمار الاصطناعية.

 

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#كويا الشمالية
#وجبات طعام
#إعدام
#إعدام ضابط
#جيش
#إساءة استخدام السلطة

من عرب 48

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