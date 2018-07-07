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رئيس الفلبين: سأستقيل "إذا ثبت وجود الله"

تاريخ النشر: 07/07/2018 - 11:43

رئيس الفلبين: سأستقيل "إذا ثبت وجود الله"
دوتيرتي (أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن الرئيس الفلبينيّ، رودريغو دوتيرتي، استعدادَه لتقديم استقالته "إذا أثبت أحد وجود إله للكون".

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن دوتيريتي قوله، خلال كلمة له، مساء الجمعة، بمدينة دافاو: "أين هو منطق وجود إله؟".

وتابع: "إذا كان هناك شخص واحد يستطيع إثبات أنه قادر على التحدث مع الرب ورؤيته من خلال صورة أو التقاط سيلفي معه، فسأستقيل فورًا".

والأسبوع الماضي، تسببت تصريحات مماثلة لدوتيرتي في إثارة انتقادات لاذعة له من بعض حلفائه السياسيين، كما وصفه أحد الأساقفة الكاثوليك بأنه "مريض نفسيا"، بحسب "أسوشييتد برس".

في المقابل، دافع المتحدث الرئاسي، هاري روكي، عن تصريحات دوتيرتي قائلا: "الرئيس له الحق في التعبير عن رأيه بشأن الدين".

وكشف روكي عن أن تصريحات دوتيرتي "تأتي على خلفية تعرضه لاعتداء جنسي في صغره على يد كاهن مسيحي".

يشار أن نحو 80% من سكان الفلبين البالغ تعدادهم نحو 103 ملايين نسمة يعتنقون المسيحية، إلى جانب ما يراوح بين 5 و10% يعتنقون الإسلام.

ومعروف عن دوتيرتي لسانه السّليط، إذ سبق أن وصف الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، بأنه ابن عاهرة، وبالإضافة إلى إهانة بابا الفاتيكان عبر تذكيره بجرائم تحرّش حدثت في الكنيسة.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الفلبين
#أوباما
#دوتيرتي

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