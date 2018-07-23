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رسالة نصية من مجهول تلغي "حج الداخل" للسعوديين

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 13:28

رسالة نصية من مجهول تلغي "حج الداخل" للسعوديين
(Pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: مرح الأنوار

تداول سعوديون على شبكات التواصل الاجتماعي رسالةً وصلتهم على هواتفهم النقالة من "جهة مجهولة" تسمي نفسها "haj" تفيد بإلغاء حج الداخل للسعوديين، "نظرًا للزيادة الكبيرة المتوقعة" في أعداد الحجاج من الدول الأخرى، لتثير ضجيجًا إعلاميًّا استدعى تدخّلًا من السلطات لنفي الخبر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة في السعودية، حاتم قاضي، إنّ الرسالة التي جرى تناقلها "غير صحيحة جملة وتفصيلًا"، مؤكّدًا أنّ " التسجيل في بوابة الوزارة ما زال مستمرًا".

وأوضح في تصريحه لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أنّ نسبة التسجيل لحجاج‫ الداخل من خلال الموقع الإلكتروني لحجاج الداخل بلغت أكثر من 70%، وأنّ الوزارة "ترحّب بكافة الاقتراحات والملاحظات والاستفسارات من خلال مواقع التواصل الرسمي".
فيما ذكر "المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل" إنّ الرسالة هي "رسالة مغرضة لا أساس لها من الصحة، هدفها بث الإشاعات، مصدرها موقع مشبوه جعل لنفسه اسمًا قريبً من اسم موقع #وزارة_الحج_والعمرة مع نقص حرف...".

وتأتي هذه الإشاعة سهلة الدّحض دلالةً بيّنةً على سهولة انتشار الإشاعات، فيما لا تملك كثيرات وكثيرون ممّن تثار الإشاعات بحقّهم وتمسّ سمعتهم إمكانيّةً للنفي وإثبات البراءة، في ظلّ سهولة الفبركة والتضليل في هذا العصر.

 


#السعودية
#إلغاء الحج
#وزارة الحج
#حجاج الداخل

من عرب 48

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