رسالة نصية من مجهول تلغي "حج الداخل" للسعوديين

تداول سعوديون على شبكات التواصل الاجتماعي رسالةً وصلتهم على هواتفهم النقالة من "جهة مجهولة" تسمي نفسها "haj" تفيد بإلغاء حج الداخل للسعوديين، "نظرًا للزيادة الكبيرة المتوقعة" في أعداد الحجاج من الدول الأخرى، لتثير ضجيجًا إعلاميًّا استدعى تدخّلًا من السلطات لنفي الخبر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة في السعودية، حاتم قاضي، إنّ الرسالة التي جرى تناقلها "غير صحيحة جملة وتفصيلًا"، مؤكّدًا أنّ " التسجيل في بوابة الوزارة ما زال مستمرًا".

وأوضح في تصريحه لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أنّ نسبة التسجيل لحجاج‫ الداخل من خلال الموقع الإلكتروني لحجاج الداخل بلغت أكثر من 70%، وأنّ الوزارة "ترحّب بكافة الاقتراحات والملاحظات والاستفسارات من خلال مواقع التواصل الرسمي".

فيما ذكر "المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل" إنّ الرسالة هي "رسالة مغرضة لا أساس لها من الصحة، هدفها بث الإشاعات، مصدرها موقع مشبوه جعل لنفسه اسمًا قريبً من اسم موقع #وزارة_الحج_والعمرة مع نقص حرف...".

رساله مغرضة

لا أساس لها من الصحه ، هدفها بث الإشاعات والقلاقل ، مصدرها موقع مشبوه جعل لنفسه اسماً قريب من اسم موقع #وزارة_الحج_والعمرة مع نقص حرف..

يجب الحذر منها ومن الالتفات إليها ، ولا تدل إلا على ضعف من ارسلها وضعف أدواته#الحج#المسار_الإلكتروني#حجاج_الداخل#ضيوف_الرحمن pic.twitter.com/xuSrhNXzeq — المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل (@almjlesaltnseqe) July 22, 2018

وتأتي هذه الإشاعة سهلة الدّحض دلالةً بيّنةً على سهولة انتشار الإشاعات، فيما لا تملك كثيرات وكثيرون ممّن تثار الإشاعات بحقّهم وتمسّ سمعتهم إمكانيّةً للنفي وإثبات البراءة، في ظلّ سهولة الفبركة والتضليل في هذا العصر.