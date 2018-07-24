لندن: شركة بريطانية تبحث عن ممثلين للتظاهر ضد أمير قطر

أرسلت وكالة ممثلين، للممثلين المتعاملين معها، دعوةً للمشاركة في مظاهرة ضد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته الحالية لبريطانيا، نظير أجر مادي، وفقًا لما كشفته وسائل إعلام بريطانية.

وجاء في صحيفة "إندبندنت"، أن الممثلين الذين يتعاملون مع وكالة "إكسترا بيبول" للتمثيل، تلقوا بريدا إلكترونيا، يدعوهم للمشاركة في مظاهرة خلال لقاء الأمير تميم، رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، في شارع داوننغ ستريت، صباح اليوم الثلاثاء، مقابل 20 جنيه إسترلينيا.

ونشرت الصحيفة نص البريد الإلكتروني الذي جاء فيه "هذا ليس فيلما أو إنتاجا تلفزيونيا، الشركة تبحث عن مجموعة كبيرة من الناس لملء مساحة خارج داوونغ ستريت، خلال زيارة أمير قطر، هذه فعالية ضد قطر، لن يكون عليك فعل أو قول أي شيء، إنهم يريدون فقط ملء المكان، سينتهي عملك الساعة 12:30".

وقالت الشركة، في تصريح للصحيفة، إنها وقعت اتفاقا لتوفير أشخاص للمظاهرة، دون أن تفصح عن الجهة التي وقعت معها.

وصرَّح المتحدث باسم الشركة، أنهم قرروا إلغاء الفعالية، دون مزيد من التفاصيل.

وبدأ أمير قطر، يوم الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، من المقرر أن يلتقي خلالها، اليوم الثلاثاء، رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لبحث توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما سيبحث الطرفان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما يلتقي الأمير تميم، خلال الزيارة عددا من الوزراء وكبار المسؤولين البريطانيين.