استرجاع 8 سلاحف مهددة بالإنقراض في مصر قبل الإتجار بها

صرّحت وزارة البيئة المصرية، اليوم الجمعة، أنّها صادرت ثمان سلاحف مهددة بالانقراض، بعد اصطيادها من قبل مخالفين، وأعادوها إلى بيئتها الطبيعية.

وأشارت الوزارة، في بيان صادر لها عن الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة في محافظة المنصورة شمالي دلتا النيل، أنّها "نفّذت حملة تفتيشية في الأسواق للحد من الإتجار غير المشروع بالكائنات المهدّدة بالانقراض، بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي".

وأسفرت الحملة عن استرجاع 8 سلاحف برّية وأخرى بحرية من نوع "الخضرا"، وجميعها من الأنواع المهددة بالانقراض، حيث أعادتها إلى بيئتها الحياتيّة الطبيعيّة، وفق ما جاء في البيان.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، إذ يجرّم القانون الإتجار بالحيوانات المهدّدة بالانقراض.

وأضافت إلى أنّ موسم خروج السلاحف البحرية واقترابها من الشواطئ استعدادا لوضع البيض، يبدأ سنويا بنهاية أيّار/مايو حتى منتصف أيلول/سبتمبر من كل عام، وشكّلت الوزارة مجموعات عمل لرصد هذه الحيوانات في محميّات المنطقة الشمالية.