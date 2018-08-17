  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

استرجاع 8 سلاحف مهددة بالإنقراض في مصر قبل الإتجار بها

تاريخ النشر: 17/08/2018 - 13:27

استرجاع 8 سلاحف مهددة بالإنقراض في مصر قبل الإتجار بها
صورة توضيحيّة (أ.ب.)
عرب ٤٨ /
تحرير: سجى خلايلة

صرّحت وزارة البيئة المصرية، اليوم الجمعة، أنّها صادرت ثمان سلاحف مهددة بالانقراض، بعد اصطيادها من قبل مخالفين، وأعادوها إلى بيئتها الطبيعية.

وأشارت الوزارة، في بيان صادر لها عن الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة في محافظة المنصورة شمالي دلتا النيل، أنّها "نفّذت حملة تفتيشية في الأسواق للحد من الإتجار غير المشروع بالكائنات المهدّدة بالانقراض، بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي".

وأسفرت الحملة عن استرجاع 8 سلاحف برّية وأخرى بحرية من نوع "الخضرا"، وجميعها من الأنواع المهددة بالانقراض، حيث أعادتها إلى بيئتها الحياتيّة الطبيعيّة، وفق ما جاء في البيان.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، إذ يجرّم القانون الإتجار بالحيوانات المهدّدة بالانقراض.

وأضافت إلى أنّ موسم خروج السلاحف البحرية واقترابها من الشواطئ استعدادا لوضع البيض، يبدأ سنويا بنهاية أيّار/مايو حتى منتصف أيلول/سبتمبر من كل عام، وشكّلت الوزارة مجموعات عمل لرصد هذه الحيوانات في محميّات المنطقة الشمالية.

 


#سلحفاة
#مهددة بالانقراض
#مصر
#شؤون البيئة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بيع عملة "جورج واشنطن" بـ 1.7 مليون دولار
بيع عملة "جورج واشنطن" بـ 1.7 مليون دولار

2018-08-17

سكارليت جوهانسون الممثّلة الأعلى أجرًا في العالم
سكارليت جوهانسون الممثّلة الأعلى أجرًا في العالم

2018-08-17

"مويا" أكبر تمساح في الأسر في العالم
"مويا" أكبر تمساح في الأسر في العالم

2018-08-16

الأكثر قراءة

تسوية غزة: تهدئة من 6 بنود

تسوية غزة: تهدئة من 6 بنود

2018-08-16
الرئيس عباس ووهم اختراق المجتمع الإسرائيلي

الرئيس عباس ووهم اختراق المجتمع الإسرائيلي

2018-08-16
رئيس الاستخبارات المصرية يبحث تفاصيل 4 ملفات في تل أبيب

رئيس الاستخبارات المصرية يبحث تفاصيل 4 ملفات في تل أبيب

2018-08-16
حلم

حلم "لمس الشمس" لم يعد مُستحيلًا... ماذا تعرف عن المسبار "باركر"؟

2018-08-16
ليبرمان: لا أعرف ما هي التهدئة وسنسقط حماس بربيع عربي

ليبرمان: لا أعرف ما هي التهدئة وسنسقط حماس بربيع عربي

2018-08-16