بيع عملة "جورج واشنطن" بـ 1.7 مليون دولار

أعلنت دار المزادات الأميركية، هيرتدج أوكشنز، عن بيع عملة ذهبية تعود للقرن الثامن عشر، وتحمل صورة الرئيس الأول للولايات المتحدة، جورج واشنطن، في مزاد بلغ فيه سعرها 1.7 مليون دولار أميركيّ سيتمّ رصدها لأغراض خيرية.

وقال دار هيرتدج أوكشنز، المتخصصة بجمع وبيع مقتنيات وأغراض أثرية وذات قيمة تاريخية، إنّ العملة الصادرة عام 1792، والتي طبع على أحد جانبيها صورة جورج واشنطن، وعلى ودهها الآخر صورة نسر، لم يتمّ تداولها من قبل، بل قدّمت كهدية لواشنطن عند وضع خطط لإنشاء أول دار لصك العملات بعد الثورة الأمريكي، كما يعتقد.

وقال المؤسس المشارك لدار هيرتدج أوكشنز، جيم هالبيرن، في بيان إعلان البيع إنّ الباحثين يعتقدون أنّ عملة الرئيس واشنطن التي من المزمع بيعها "قدمت له في إطار حملة ترويج تهدف للفوز بعقد صك العملة الأمريكية، وقد احتفظ بها واشنطن كتذكار شخصي".

وتأسست دار صك العملات الأمريكية عام 1792، وأصدرت بعد ذلك بعام أول عملات للتداول من النحاس والفضة واللتين حملتا صورتي تمثال الحرية على أحد الأوجه ونسرًا أصلع على الوجه الثاني.

وتنتمي عملة جورج واشنطن الذهبية لمجموعة مقتنيات يملكها الراحل إريك بي. نيومان الذي اقتناها في عام 1942، والذي توفي منذ عام تقريبًا عن عمر 106 أعوام مخلّفًا وراءه واحدة من أهم مجموعات العملات في الولايات المتحدة.