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ولادة نادرة لـ"إنسان الغاب" في باريس

تاريخ النشر: 27/10/2018 - 08:20

ولادة نادرة لـ"إنسان الغاب" في باريس
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

في ولادة نادرة هي الأولى من نوعها منذ العام 2005، وُلدت صغيرة "إنسان الغاب" من فصيلة بورنيو، في حديقة حيوان بوسط باريس، الأسبوع الماضي، وكشف عنها اليوم السبت.

وقالت حديقة حيوان جاردان دي بلانت إن المولودة التي سميّت جافا، ولدت في 17 تشرين أول/أكتوبر الجاري، وأضافت، في تسجيل مصور على موقع "تويتر" أنّ تيودورا (30 عاما)، والدة جافا، تعتني بثالث مولودة لها "بكثير من الرقة".

وقال طبيب الحديقة البيطري، ديلان دوبي، "إنه حدث استثنائي بالتأكيد. إناث إنسان الغاب تضع عادة عددًا صغيرًا للغاية من المواليد، ثلاثة أو أربعة على أقصى تقدير في حياتها. لذا فإن كل ولادة مهمة للغاية".

جافا هي خامس مولودة إنسان غاب بنفس الحديقة، ووالدها، بانغي، ولد في 2006 في إسبانيا، وجافا هي مولودته الأولى.

وقالت الحديقة إن أعداد إنسان الغاب في البرية تراجعت كثيرا في السنوات الأخيرة، وفقدت 80 بالمائة من مناطق سكنها الطبيعية.

وقال مدير الحديقة، ميشال سان جالم، "نعتقد أن هناك نحو 50 ألف إنسان غاب من فصيلة بورنيو، وربما أقل قليلا. وقد تناقصت أعدادها بنسبة 50 بالمائة في السنوات العشر الماضية".

ويمكن لزوار الحديقة رؤية جافا ووالدتها.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#إنسان الغاب
#فرنسا
#باريس
#خطر الانقراض

من عرب 48

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