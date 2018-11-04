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تصريحات ترامب بشأن اللاجئين تتحول لمبرر لقتل المتظاهرين بنيجيريا

تاريخ النشر: 04/11/2018 - 08:23

تصريحات ترامب بشأن اللاجئين تتحول لمبرر لقتل المتظاهرين بنيجيريا
(رويترز)
عرب ٤٨ / أ ب

استخدم الجيش النيجيري، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، كلمات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخيرة، حول أزمة تدفق قافلة اللاجئين، كتبرير لقتل المتظاهرين السلميين.  

ونشر الجيش النيجيري فيديو للخطاب الذي ألقاه ترامب، يوم الخميس الماضي، وتطرق فيه لقضية قافلة الاجئين، قائلا إن "أرادوا إلقاء الحجارة على جيشنا، سوف نحاربهم (...) قلت لهم (للجنود)، اعتبروها بندقية". 

ووجه ترامب تصريحاته للجنود الذين أرسلهم إلى الحدود مع المكسيك لردع اللاجئين وزاد عددعم عن 5200 جندي، وطالبهم بأن يطلقوا النار على الأشخاص العُزل بمجرد إلقائهم للحجارة، ليتراجع بعد ذلك ويدعي أنه كان يعني بذلك "القبض على رماة الحجارة". 

وكُتب في التغريدة التي نشرها الجيش النيجيري، "من فضلك شاهد واستنتج" في إشارة إلى الاشتباكات التي حصلت بين الجيش والمتظاهرين المسلمين الشيعة، خلال الأسبوع الماضي، وقُتل فيها ما لا يقل عن 50 متظاهرا سلميا، بحسب ما قالته الحركات الشيعية في نيجيريا. 

وحذف الجيش النيجيري التغريدة والفيديو المُرفق لها بعد أن واجه انتقادات عدّة بسبب ما بدا كـ"تفاخر" في قتل المتظاهرين. 

تجدر الإشارة إلى أن الجيش النيجيري قال إنه قتل ستة أشخاص فقط وزعم أن المحتجين هم من أطلقوا النار أولا.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#نيجيريا
#ترامب
#الولايات المتحدة
#لاجئون
#متظاهرون
#سلمية

من عرب 48

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