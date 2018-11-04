استخدم الجيش النيجيري، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، كلمات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخيرة، حول أزمة تدفق قافلة اللاجئين، كتبرير لقتل المتظاهرين السلميين.

ونشر الجيش النيجيري فيديو للخطاب الذي ألقاه ترامب، يوم الخميس الماضي، وتطرق فيه لقضية قافلة الاجئين، قائلا إن "أرادوا إلقاء الحجارة على جيشنا، سوف نحاربهم (...) قلت لهم (للجنود)، اعتبروها بندقية".

This is how the Nigeria Army quells peaceful protests in 2018. Wonderful! pic.twitter.com/HuwO37zb8m — Nicholas Ibekwe (@nicholasibekwe) October 29, 2018

ووجه ترامب تصريحاته للجنود الذين أرسلهم إلى الحدود مع المكسيك لردع اللاجئين وزاد عددعم عن 5200 جندي، وطالبهم بأن يطلقوا النار على الأشخاص العُزل بمجرد إلقائهم للحجارة، ليتراجع بعد ذلك ويدعي أنه كان يعني بذلك "القبض على رماة الحجارة".

وكُتب في التغريدة التي نشرها الجيش النيجيري، "من فضلك شاهد واستنتج" في إشارة إلى الاشتباكات التي حصلت بين الجيش والمتظاهرين المسلمين الشيعة، خلال الأسبوع الماضي، وقُتل فيها ما لا يقل عن 50 متظاهرا سلميا، بحسب ما قالته الحركات الشيعية في نيجيريا.

#Nigeria#FreeZakzaky Protest from Wuse to Utako, hundreds join the protest for renewed call to release Sheikh Zakzaky pic.twitter.com/RZmO4fjjIt — SMPakistan (@SMPakistan) November 1, 2018

وحذف الجيش النيجيري التغريدة والفيديو المُرفق لها بعد أن واجه انتقادات عدّة بسبب ما بدا كـ"تفاخر" في قتل المتظاهرين.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش النيجيري قال إنه قتل ستة أشخاص فقط وزعم أن المحتجين هم من أطلقوا النار أولا.