قرية إسبانية تحذف الدكتاتور فرانكو من اسمها

حذفت بلدة إسبانية صغيرة، ينسب الفضل في تأسيسها وتسميتها للدكتاتور الفاشي فرانسيسكو فرانكو، اسمه من اسمها، بعد اختيار رئيس بلدية جديد لها.

أما اسم البلدة هو غواديانا ديل كاوديو، وسميت بذلك تكريمًا لفرانكو الذي زارها في عام 1951 ويبدأ بعدها في إنشائها. وكان إل كاوديو هو اللقب المشهور فرانكو. ويعيش في هذه البلدة، الواقعة غربي إسبانيا، نحو 2500 مواطن.

وبعد أن خسر حزب فوكس اليميني المتطرف بالهزيمة في انتخابات محلية يوم الأحد، أبلغ رئيس البلدية الاشتراكي الجديد، فرانسيسكو مورينو، وكالة "رويترز" بأنه سيتم إزالة كل ما يرمز لفرانكو من المشهد العام.

وصرّح مورينو لـ"رويترز" عبر الهاتف "هذا هو أول إجراء يتعين علينا القيام به. تغيير الاسم ومحو آثار فرانكو حتى يتسنى لبلدتنا الحصول على تمويل".

وتحدى رئيس البلدية السابق، قانونا صدر في عام، 2007 بإزالة كل ما يرمز لفرانكو ما أدى لقطع التمويل الذي كان يوجه إلى البلدة.

وقد تولى فرانكو السلطة في إسبانيا في الفترة بين عامي 1939 و1975. ويذكر أنه قتل وسجن عشرات الآلاف في حملة على معارضيه، فيما لقي ما يصل إلى نصف مليون شخص من المقاتلين والمدنيين حتفهم في حرب مع الجمهوريين اليساريين، في الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية.