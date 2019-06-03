نيودلهي قد تسمح للنساء استخدام المواصلات العامة مجانا

أعلنت سلطات العاصمة الهندية نيودلهي، أنها تعتزم منح النساء تفضيلا مصححا في وسائل النقل العامة، بحيث ستكون وسائل النقل الحكومية، سواء الحافلات أو المترو، مجانية للنساء على أمل أن يعزز إقبالهن على المواصلات العامة بأعداد كبيرة.

وتريد البلدية أن تشعر المرأة بالأمان في واحدة من أكبر عواصم العالم المنكوبة بالجرائم ضد النساء.

وجاء هذا الإعلان من جانب رئيس وزراء دلهي، أرفيند كيجريوال، اليوم الإثنين، قبل شهور من انتخابات يخوض خلالها حزبه منافسة حامية مع حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقال كيجريوال للصحفيين إن المواصلات العامة "تعتبر الأكثر أمانا للنساء. ومع وضع ذلك في الاعتبار، قررت الحكومة... أن تكون كل الحافلات والمترو مجانية للنساء".

وتعيش في دلهي نحو 13 مليون امرأة، ووفقا لأحدث بيانات اتحادية بشأن سجلات الجرائم نُشرت عام 2017، تشهد دلهي أعلى معدل للجرائم ضد المرأة في الهند. وتحولت الجرائم على أساس النوع لقضية سياسية خطيرة في دلهي منذ عام 2012 حين وقعت جريمة اغتصاب جماعي لامرأة عمرها 23 عاما، في واقعة دفعت الآلاف للخروج إلى شوارع المدينة للاحتجاج.

وقال كيجريوال إن الخطة سيتم تطبيقها في غضون فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر بتكلفة تبلغ حوالي سبعة مليارات روبية (101 مليون دولار) حتى نهاية العام الحالي. وينتمي كيجريوال لحزب "آم آدمي" (الإنسان العادي) الذي فاز باكتساح في انتخابات دلهي عام 2015 لأسباب منها تعهده بتحسين مستوى الأمان للمرأة.

لكن حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم وبعض الناشطين في مجال حقوق المرأة رفضوا هذا المقترح باعتباره حيلة قبل الانتخابات المقررة في أوائل العام المقبل.

وقال الحزب الحاكم إنه لا يوجد عدد كاف من الحافلات في دلهي لاستيعاب أعداد كبيرة من النساء.