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مدينة ألمانية تعرض مكافأة مليون يورو لمن يثبت عدم وجودها

تاريخ النشر: 21/08/2019 - 15:52

مدينة ألمانية تعرض مكافأة مليون يورو لمن يثبت عدم وجودها
من مدينة بيليفيلد (Pixabay)
عرب ٤٨ / أ ب

في خطوة غريبة من نوعها، أعلنت مدينة بيليفيلد الألمانية، استعدادها تقديم مكافأة قدرها مليون يورو لأي شخص يُثبت عدم وجودها.

ويعود هذا العرض الغريب، إلى دعاية ساخرة، نشرها مبرمج الحاسوب الألماني، أخيم هيلد، عام 1994، مفادها أن مدينة بيليفيلد غير حقيقية، وأن كل من يدعي ذلك، يشترك في المؤامرة للتستر عن هذه المعلومة.

وقال مسؤولون في بيليفيلد اليوم الأربعاء إنهم سيقدمون مليون يورو للشخص الذي يقدم دليلاً قوياً على عدم وجود المدينة، مضيفين أن "لا توجد حدود للإبداع" بالنسبة للمتنافسين، لكن الأدلة التي لا تقبل الجدل ستكون فقط مؤهلة للحصول على الجائزة.

وتقول القصة الساخرة، إنه لا وجود لمدينة بيليفيلد الواقعة في ولاية شمال الراين، وأن وجودها المزعوم روجت له مجموعة سرية تآمرت مع السلطات لخلق وهم بوجود المدينة.

واستطاع المبرمج في حينه، أن يروج لهذه الخدعة عن طريق الإنترنت، بسبب صغر المدينة، حيث تساءل ساخرا "هل تعرف أحدا من بيليفيلد؟ هل زرتها من قبل؟ هل تعرف شخصا زارها؟"، وبسبب هامشيتها، فإن المعظم كان يُجيب بالنفي على الأسئلة الثلاث.


#مكافأة
#مليون يورو
#ألمانيا
#بيليفيلد

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