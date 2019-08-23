  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

خلال مقابلته مع ماكرون.. جونسون يرفع رجله على الطاولة

تاريخ النشر: 23/08/2019 - 10:24

خلال مقابلته مع ماكرون.. جونسون يرفع رجله على الطاولة
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

ربما تطلب الأمر من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، شهرا ليشرع في أولى رحلاته الخارجية، لكنه سريعا ما شعر وكأنه في بيته لدى زيارته قصر الإليزيه، مقر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم أمس، الخميس، فوضع قدمه على قطعة أثاث.

وفي لقطات مصورة، ظهر جونسون وهو يمازح المصورين الصحفيين ويضع قدمه لفترة وجيزة على طاولة القهوة في القصر الرئاسي الفرنسي، قبل أن يلوح لممثلي وسائل الإعلام في الغرفة. وشاهد ماكرون ما جرى مبتسما.

جاء ذلك بعد أن تحدث جونسون وماكرون للصحفيين في فناء الإليزيه، حيث حذر ماكرون من أنه لا يوجد وقت كاف لإعادة صياغة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلية قبل موعد نهائي ينقضي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال قصر الإليزيه في وقت لاحق إن المحادثات كانت "بناءة" و "شاملة".

 


#بريكست
#جونسون
#ماكرون
#فرنسا
#بريطانيا
#الطاولة
#فيديو

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ماذا تعرف عن الأميرة الراحلة دينا عبد الحميد؟
ماذا تعرف عن الأميرة الراحلة دينا عبد الحميد؟

2019-08-21

مدينة ألمانية تعرض مكافأة مليون يورو لمن يثبت عدم وجودها
مدينة ألمانية تعرض مكافأة مليون يورو لمن يثبت عدم وجودها

2019-08-21

الأقصى بالذكرى الـ50 لإحراقه يشتعل بألسنة لهب مخططات التهويد
الأقصى بالذكرى الـ50 لإحراقه يشتعل بألسنة لهب مخططات التهويد

2019-08-21

الأكثر قراءة

حرائق هائلة في غابات الأمازون: الدخان يعتم مدنا كبرى

حرائق هائلة في غابات الأمازون: الدخان يعتم مدنا كبرى

2019-08-22
كفركنا: مصرع جبر عطا الله في حادث عمل قرب برطعة

كفركنا: مصرع جبر عطا الله في حادث عمل قرب برطعة

2019-08-22
أم الفحم: المحكمة تقر تنظيم حفل نفار وتلغي قرار البلدية

أم الفحم: المحكمة تقر تنظيم حفل نفار وتلغي قرار البلدية

2019-08-22
الاحتلال يقصف موقعا غرب مدينة غزة

الاحتلال يقصف موقعا غرب مدينة غزة

2019-08-22
الاحتلال يسمح للسلطة بجباية ضريبة المحروقات لـ

الاحتلال يسمح للسلطة بجباية ضريبة المحروقات لـ"تدارك" أزمة المقاصة

2019-08-22