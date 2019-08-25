  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

جامعة غلاسكو البريطانية تقر باستفادتها من العبودية وتتعهد بـ"التعويض"

تاريخ النشر: 25/08/2019 - 15:04

جامعة غلاسكو البريطانية تقر باستفادتها من العبودية وتتعهد بـ"التعويض"
(pixabay)
عرب ٤٨

أقرت جامعة غلاسكو، وهي إحدى أعرق جامعات بريطانية، بصلاتها القديمة بجهات مانحة استفادت من تجارة الرقيق، واستعباد البشر في أنحاء العالم، متعهدة بتوفير ملايين الدولارات لتعويض هذا الغبن التاريخي عن طريق البحث في العبودية.

وتعهدت الجامعة بجمع نحو 24.5 مليون دولار على مدار العشرين عاما القادمة للبحث عن العبودية وتأثيرها حول العالم.

وقال كبير موظفي العمليات بالجامعة، ديفيد دونكان إن الأموال، التي سيتم جمعها من المنح والتبرعات، لن تستخدم لتعويض أحفاد العبيد السابقين، ولكن لرعاية العمل البحثي الواسع والتعاون الأكاديمي في موضوع العبودية.

وجاء إعلان الجامعة، يوم الجمعة الماضي، بعد مرور ثلاثة أعوام على تكليفها، بإعداد تقرير يوثق صلاتها بأولئك الذين استفادوا من تجارة الرقيق.

ووجد التقرير، الذي نُشر العام الماضي، أن الجامعة، التي تأسست عام 1451، قد تلقت وصايا وهدايا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من أشخاص منخرطون في تجارة الرقيق بقيمة تصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني اليوم بمعايير العملة اليوم، في تقرير يُعد الأول من نوعه في بريطانيا التي استفادت تاريخيا من تجارة الرق والاستعمار وغيرها من مظاهر الاستغلال لشعوب أخرى، أو لطبقات دُنيا.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن المؤلفين أوصوا إدارة الجامعة، بزيادة الوعي حول الروابط التاريخية للجامعة بالعبودية، وباتخاذ تدابير استشرافية، كتقديم منح خاصة للسود والآسيويين وأقليات أخرى، وإنشاء مركز لدراسة العبودية التاريخية وموروثاتها، وغيرها من السياسات الداعمة لعدالة تعويض أحفاد العبيد في يومنا هذا.

وكانت غلاسكو، وهي مدينة ساحلية غربي أسكتلندا، ذات يوم مركزًا رئيسيًا للتجارة مع جزر الهند الغربية. منذ منتصف القرن الثامن عشر، تدين الكثير من أغنى العائلات في المدينة بثروتها لتجارة السكر والروم والتبغ، والتي اعتمدت جميعها بشكل كبير على عمل العبيد.

وأعلنت جامعة كامبريدج في وقت سابق من العام الجاري، أنها ستجري دراسة لمدة عامين حول روابطها التاريخية بالعبودية وغيرها من أعمال السخرة.


#عبودية
#غلاسكو
#بريطانيا

حوارات

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ناسا تُحقق في ما قد تكون أول جريمة تُرتكب بالفضاء
ناسا تُحقق في ما قد تكون أول جريمة تُرتكب بالفضاء

2019-08-25

افتتاحُ أكبر مسجد في أوروبا
افتتاحُ أكبر مسجد في أوروبا

2019-08-24

فرنسا تستعين بمطبخها: البرغر والبطاطا المقلية حل للصراعات العالمية
فرنسا تستعين بمطبخها: البرغر والبطاطا المقلية حل للصراعات العالمية

2019-08-24

الأكثر قراءة

العثور على الفتاة المفقودة ريان عبد الله سالمة

العثور على الفتاة المفقودة ريان عبد الله سالمة

2019-08-24
تقديرات إسرائيلية:

تقديرات إسرائيلية: "عمليّة العين" استهدفت دورية عسكرية

2019-08-24
برشلونة يهدد لاعبه الفرنسي ديمبلي

برشلونة يهدد لاعبه الفرنسي ديمبلي

2019-08-24
حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية حتى الإثنين

حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية حتى الإثنين

2019-08-24
متابعة قضايا التعليم تدعو لعدم تدريس

متابعة قضايا التعليم تدعو لعدم تدريس "قانون القومية" في المدارس العربية

2019-08-24