  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

إسبانيا: الآلاف في "حرب الطماطم" (صور)

تاريخ النشر: 28/08/2019 - 15:30

إسبانيا: الآلاف في "حرب الطماطم" (صور)
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

تسابق الآلاف في مدينة بونول الإسبانية، في رشق بعضهم البعض بالطماطم الناضجة، ليكملوا بذلك التقليد السنوي الذي بات يجذب السياح كالمحليين.

(أ ب)

وشارك أكثر من 20 ألف شخص في مهرجان توماتينا السنوي، وشهد 145 طنًا من الطماطم يتم تفريغها من ست شاحنات للجماهير التي اكتظت في شوارع بونول في معركة استمرت حتى منتصف النهار اليوم الأربعاء.

(أ ب)

وصبغت "حرب الطماطم" المشاركين والشوارع المحيطة باللون أحمر.

وارتدى المشاركون نظارات واقية لحماية عيونهم.

(أ ب)

ويقوم المنظمون بغسل الشوارع بعد لحظات من انتهاء الحدث ظهرا فيما يستخدم المشاركون الحمامات العامة.

(أ ب)

المهرجان، الذي تصل تكلفة تذكرة المشاركة فيه إلى 12 يورو، مستوحى من معركة على الطعام بين الأطفال المحليين عام 1945 في المنطقة المنتجة للطماطم.


#إسبانيا
#مهرجان الطماطم
#بونول
#توماتينا

إسبانيا: الآلاف في "حرب الطماطم" (صور)

إسبانيا: الآلاف في "حرب الطماطم" (صور)

إسبانيا: الآلاف في "حرب الطماطم" (صور)

إسبانيا: الآلاف في "حرب الطماطم" (صور)

إسبانيا: الآلاف في "حرب الطماطم" (صور)

حوارات

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إليسا إلى "لا كاسا دي بابل" على "نيتفلكس"
إليسا إلى "لا كاسا دي بابل" على "نيتفلكس"

2019-08-27

الخوّاص... عن مهنّة تواجه خطر الاندثار
الخوّاص... عن مهنّة تواجه خطر الاندثار

2019-08-26

فرنسيون يتظاهرون حاملين صورا مقلوبة لماكرون... مسروقة
فرنسيون يتظاهرون حاملين صورا مقلوبة لماكرون... مسروقة

2019-08-26

الأكثر قراءة

"نصر الله ألزم نفسه علنا وإسرائيل تعتبر تهديداته جدية"

2019-08-27
الحاجّ علي حمدان مصلح... حافظًا لذاكرة

الحاجّ علي حمدان مصلح... حافظًا لذاكرة "الزاوية" والقرى الأماميّة

2019-08-27
طيرة الكرمل: أربعون متطرفًا يهوديًا يعتدون على طلاب عرب

طيرة الكرمل: أربعون متطرفًا يهوديًا يعتدون على طلاب عرب

2019-08-27
جريدة بريطانية: هجوم الضاحية استهدف

جريدة بريطانية: هجوم الضاحية استهدف "وسائل لتحسين دقّة الصواريخ"

2019-08-27

"هجوم الضاحية عطّل مشروع حزب الله لتطوير صواريخه"

2019-08-27