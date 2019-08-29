  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

أميركا: مصرع متسابقة أثناء محاولتها تجاوز الرقم القياسي للسرعة

تاريخ النشر: 29/08/2019 - 11:37

أميركا: مصرع متسابقة أثناء محاولتها تجاوز الرقم القياسي للسرعة
(أرشيفية -أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

أعلنت أسرة سائقة سيارات السباق، الأميركية، جيسي كومبس، أمس الأربعاء، أنها لقيت مصرعها في حادث سير مروع، بعدما كانت تحاول نيل لقب أسرع امرأة على الأرض.

وكانت كومبس (39 عاما)، قد شاركت في سباق، يوم أول من أمس الثلاثاء، في صحراء ألفورد وهي قاع جاف لبحيرة في جنوب شرق ولاية أوريجون، عندما اصطدمت مركبتها بعدما كانت تقود بسرعة فائقة أثناء محاولتها تسجيل رقم قياسي جديد في السرعة.

(توضيحية -أ ب)

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الحادث.

وقال بيان العائلة: "كان أكبر حلم لجيسي أن تصبح أسرع امرأة على وجه الأرض، حلم سعت لتحقيقه منذ 2012... كانت واحدة من الحالمين النادرين الذين لديهم الشجاعة لتحويل تلك الاحتمالات إلى حقيقة، ولقد رحلت عن تلك الأرض وهي تقود بسرعة أكبر من أي امرأة في التاريخ".

وبدأت كومبس مسيرتها المهنية مصممة للسيارات السريعة كما عملت مقدمة تلفزيونية لعدد من برامج السيارات من بينها "أول جيرلز جاراج".

ووصفها صديقها المقرب وزميلها في الفريق تيري مادن بأنها "روح مدهشة".

وأضاف على موقعه على "إنستغرام": "للأسف فقدناها أمس في حادثة مروعة، كنت أول من وصل هناك وصدقوني فعلنا كل ما يمكن لبشر فعله لإنقاذها".

وسجلت كومبس محاولتها لكسر الرقم القياسي في سرعة القيادة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هدفها أن تتجاوز الرقم القياسي المسجل عام 1976 بالقيادة بسرعة 512 ميلا (حوالي 820 كيلومترا) في الساعة والذي حققته الأميركية كيتي أونيل التي توفيت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وكتبت كومبس هذا الأسبوع على صفحتها على "إنستغرام": "قد يبدو من الجنون بعض الشيء التوجه مباشرة إلى خط النار... من لديهم الإرادة هم من يحققون أمورا عظيمة. الناس يقولون إني مجنونة. وأقول لهم شكرا".


#سباق سيارات
#متسابقة
#سائقة سيارات
#سرعة فائقة

حوارات

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بابور النّاصرة... طاحونة تبلغ من العمر مئة عام
بابور النّاصرة... طاحونة تبلغ من العمر مئة عام

2019-08-28

نيمار من باريس سان جيرمان إلى "لا كاسا دي بابل"
نيمار من باريس سان جيرمان إلى "لا كاسا دي بابل"

2019-08-28

آخر صيحات الموضة: نظارات شمسية مصنوعة من رواسب القهوة!
آخر صيحات الموضة: نظارات شمسية مصنوعة من رواسب القهوة!

2019-08-28

الأكثر قراءة

انفجاران في غزة: ثلاثة شهداء من الشرطة

انفجاران في غزة: ثلاثة شهداء من الشرطة

2019-08-28
تهويل إسرائيلي من الحرب مقابل رد حزب الله المدروس

تهويل إسرائيلي من الحرب مقابل رد حزب الله المدروس

2019-08-28
الجيش اللبناني يطلق النار على طائرات إسرائيلية مُسيّرة

الجيش اللبناني يطلق النار على طائرات إسرائيلية مُسيّرة

2019-08-28
تكنولوجيا إسرائيلية للسيطرة على الطائرات المسيرة واستخلاص معلومات منها

تكنولوجيا إسرائيلية للسيطرة على الطائرات المسيرة واستخلاص معلومات منها

2019-08-28
انفجارا غزة: استنفار وترقب لنتائج التحقيق

انفجارا غزة: استنفار وترقب لنتائج التحقيق

2019-08-28