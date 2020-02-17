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ترامب "يُشارك" في سباق سيارات شهير

تاريخ النشر: 17/02/2020 - 07:40

ترامب "يُشارك" في سباق سيارات شهير
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، مشاهدي سباق "دايتونا 500" الشهير للسيارات، إذ دخل إلى الحلبة بشكل استعراضي كما اعتاد أن يفعل بسباقات كثيرة قبل رئاسته البلاد، أي عندما كان مليارديرا فقط.

وحلّقت طائرة الرئيس فوق الحشد ومن ثم دخل في سيارة الليموزين الخاصة بالرئاسة والمعروفة باسم "الوحش" إلى حلبة السباق.

وفي تعزيز لجهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه بعد تبرئته في محاكمته في مجلس الشيوخ الأميركي، قام ترامب بدور رئيس السباق وإعطاء إشارة البدء لانطلاقه.

وبعد أن طاف ركب سياراته حول جزء من المضمار توقف ترامب لالتقاط صور مع أنصاره. وركب ترامب في سيارته الليموزين ليقوم سائقه بلفة كاملة في المضمار قبل بدء السباق الذي يشهده جمهور مؤلف من 100 ألف شخص.

(أ ب)

وكثير من الناس في القاعدة المحافظة لترامب هم من محبي سباقات "ناسكار" الأميركية للسيارات. وسوف تستغل حملة ترامب ظهوره لرفع لافتة قرب حلبة السباق وإذاعة إعلان تلفزيوني أثناء بث قناة "فوكس" اليمينية المنحازة له، للسباق.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ترامب
#سباق
#ناسكار
#دايتونا 500
#الولايات المتحدو

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