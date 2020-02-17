ترامب "يُشارك" في سباق سيارات شهير

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، مشاهدي سباق "دايتونا 500" الشهير للسيارات، إذ دخل إلى الحلبة بشكل استعراضي كما اعتاد أن يفعل بسباقات كثيرة قبل رئاسته البلاد، أي عندما كان مليارديرا فقط.

وحلّقت طائرة الرئيس فوق الحشد ومن ثم دخل في سيارة الليموزين الخاصة بالرئاسة والمعروفة باسم "الوحش" إلى حلبة السباق.

وفي تعزيز لجهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه بعد تبرئته في محاكمته في مجلس الشيوخ الأميركي، قام ترامب بدور رئيس السباق وإعطاء إشارة البدء لانطلاقه.

President Trump took a lap at Daytona 500 today & he run laps around the Democrats every single day.



WHAT A GREAT PRESIDENT! pic.twitter.com/0yUjwvm8Il — Terrence K. Williams (@w_terrence) February 17, 2020

وبعد أن طاف ركب سياراته حول جزء من المضمار توقف ترامب لالتقاط صور مع أنصاره. وركب ترامب في سيارته الليموزين ليقوم سائقه بلفة كاملة في المضمار قبل بدء السباق الذي يشهده جمهور مؤلف من 100 ألف شخص.

(أ ب)

وكثير من الناس في القاعدة المحافظة لترامب هم من محبي سباقات "ناسكار" الأميركية للسيارات. وسوف تستغل حملة ترامب ظهوره لرفع لافتة قرب حلبة السباق وإذاعة إعلان تلفزيوني أثناء بث قناة "فوكس" اليمينية المنحازة له، للسباق.