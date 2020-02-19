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فرنسا لن تستقبل أئمة من الخارج اعتبارا من عام 2024

تاريخ النشر: 19/02/2020 - 20:49

فرنسا لن تستقبل أئمة من الخارج اعتبارا من عام 2024
أحد المساجد في فرنسا (أ ب - أرشيفية)
عرب ٤٨

قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تستقبل أئمة من الخارج، اعتبارا من 2024، موضحًأ أنه "أبلغ الدول الأجنبية المعنية بذلك وهي تركيا والمغرب والجزائر"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكد أن عدد الأئمة الوافدين إلى البلاد خلال شهر رمضان، سيبدأ بالانخفاض اعتبارا من العام الحالي.

وفي وقت سابق، ذكرت الرئاسة الفرنسية، أن رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون سيكشف عن أولى الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في مجال مكافحة التشدد والتطرف الإسلامي، مستخدمة في ذلك مصطلح "الانفصال الإسلامي".

وأمس قال ماكرون إن 300 من الأئمة يأتون إلى فرنسا سنويا من تركيا والجزائر والمغرب. مشيرا إلى أن عام 2020 سيكون آخر عام يستقبل مثل هذه الأعداد.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#وزير الداخلية الفرنسي
#كريستوف كاستنير
#تركيا
#المغرب
#الجزائر

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