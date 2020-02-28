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احتجزته بحقيبة سفر: زوجة تقتل زوجها بسبب خيانته

تاريخ النشر: 28/02/2020 - 21:21

احتجزته بحقيبة سفر: زوجة تقتل زوجها بسبب خيانته
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

اعتقلت السلطات في ولاية فلوريدا الأميركية امرأة اتهمت بقتل حبيبها باحتجازه داخل حقيبة سفر، وتسجيل صيحات استنجاده المتكررة حتى لفظه أنفاسه الأخيرة.

وأُلقي القبض على سارة بون (42 عامًا)، يوم الثلاثاء الماضي، بتهمة القتل من الدرجة الثانية، بعدما اتصلت برقم الطوارئ بعد ظهر الإثنين، من منزلها في وينتربارك، للإبلاغ عن وفاة حبيبها، خورخي توريس جونيور (42 عامًا)، وفقًا لموقع "ذي غارديان".

وزعمت بون أمام المحققين أنها وتوريس جونيور كانا تحت تأثير الكحول في الليلة السابقة، واتفقا على أنّ من المضحك أن يدخل في الحقيبة أثناء لعبة المطاردة والاختباء، وأنها صعدت للنوم في الطابق العلوي بعدما أقفلتها عليه، لتستيقظ في صباح اليوم التالي وتجده ما زال في الداخل ولا يستجيب.
وقال المحققون إنّ مزاعم بون لا تتفق مع تسجيلات الفيديو، التي عثروا عليها في هاتفها المحمول، والتي تُظهر حقيبة زرقاء قُلب وجهها للأسفل، بينما كان توريس جونيور يحاول الخروج منها طالبًا المساعدة، وهو يصرخ بأنه لا يستطيع التنفس.

كما أكد المحققون أنّ بون كانت تقول لحبيبها في الفيديو: "نعم، هذا ما تفعله عندما تخنقني"، لتردف ضاحكة بعد أن يقول لها إنه لا يستطيع التنفس: "هذا ما أشعر به عندما تخونني".

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#زوجة
#خيانة
#قتل

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