كيف تستفيد "نتفليكس" من كورونا؟

صنّف مؤشّر المال الأميركيّ (500 S&P)، شركة الأفلام والمسلسلات "نتفليكس" ضمن الشركات العشر الأفضل أداءً وجودةً خلال الأيام الأخيرة، ويعود فضل هذا النمو والرواج لمنصّة الإنتاج السينمائي مع تصاعد التحذير من التواصل البشري المباشر في ظل تفشي فيروس كورونا، ما أدى لتفضيل الناس الانعزال على أنفسهم ومشاهدة ما تعرضه عليهم "نتفليكس".

ويُذكر أن مؤشّر المال (500 S&P)، يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية في الولايات المتحدة من بنوك ومؤسسات مالية وشركات تجارية.

وبحسب شبكة (CNBC) الأميركية، أصدر المحللون لدى شركة (MKM Partners) قائمة بالأسهم الموصى بها والتي "من المحتمل أن تستفيد من وضع الحجر الصحي"، وكانت من بينها أسهم "نتفليكس".

وكتبت صحيفة "نيويورك بوست" استنادًا على محللي وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن مختلف مقدمي خدمات الترفيه المنزلي قد يستفيدون من انتشار الفيروس.

وأوضحوا أنه "إذا أصبحت العدوى أكثر انتشارًا على المستوى الدولي ولكن أقل ذعرًا، فمن المحتمل أن يبحث المزيد من الناس عن خيارات الترفيه المنزلي" مثل "نتفليكس" و"ديزني بلاس" و"إتش بي أو ماكس".