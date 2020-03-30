  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

منشفة لكوبي براينت بيعت بأكثر من 33 ألف دولار بمزاد

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 11:12

منشفة لكوبي براينت بيعت بأكثر من 33 ألف دولار بمزاد
كوبي برايت في آخر مبارياته (أ ب)
عرب ٤٨ /أ ف ب

بيعت منشفة بأكثر من 33 ألف دولار، أمس الأحد، استعملها أسطورة كرة السلة الأميركية الراحل، كوبي براينت الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة في كانون الثاني/ يناير الماضي، في آخر مباراة رسمية له اقيمت في نيسان/ ابريل 2016، وفقا لما أعلنته شركة المزاد العلني "ايكونيك اوكشينز" الأميركية .

وأوضحت "ايكونيك اوكشينز" أن المنشفة البيضاء لكوبي براينت بيعت بمبلغ 33,077,16 ألف دولار، كما حصل الشاري أيضا على تذكرتين مستعملتين من تلك المباراة.

وقال رئيس شركة المزاد، جف وولف لشبكة "سي إن إن" إن الشاري يملك مجموعة من المقتنيات المرتبطة بلوس انجليس ليكرز، موضحا أنه "(الشاري) مشجع شغوف لليكرز ومشروعه على المدى الطويل هو انشاء متحف في ولاية كاليفورنيا الجنوبية".

وخاض براينت الفائز بالدوري الأميركي لكرة السلة 5 مرات مع لوس انجليس ليكرز ومرتين بالذهبية الاولمبية مع منتخب الولايات المتحدة، آخر مباراة رسمية له في 13 نيسان/ أبريل 2016 في نهاية الموسم المنتظم (2015-2016) والتي فاز بها فريقه على يوتا جاز 101-96 بعد التمديد.

وسجل براينت 60 نقطة في تلك المباراة قبل ان يضع منشفته حول عنقه ويطلق جملته الشهيرة "مامبا أوت"، أي لقد انتهى الأمر بالنسبة إلى مامبا.

ولقي براينت البالغ 41 عاما، مصرعه في حادث تحطم طائرة مروحية في 26 كانون الثاني/يناير الماضي مع ثمانية أشخاص آخرين، بينهم ابنته جانا.


#كوبي براينت
#منشفة
#مزاد

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شركة القفازات الأكبر عالميا تتوقع عجزا إنتاجيا مع كورونا
شركة القفازات الأكبر عالميا تتوقع عجزا إنتاجيا مع كورونا

2020-03-29

خطفت طائرة بعمر 18 عاما.. رحيل الفدائية تيريز هلسة
خطفت طائرة بعمر 18 عاما.. رحيل الفدائية تيريز هلسة

2020-03-28

هل تستفيد الطبيعة من العزل الصحي للبشر؟
هل تستفيد الطبيعة من العزل الصحي للبشر؟

2020-03-28

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي يخشى

الجيش الإسرائيلي يخشى "نهاية العالم" إذا انتشر كورونا في غزة

2020-03-29
انتشار كورونا: القدس على شفا

انتشار كورونا: القدس على شفا "كارثة يصعب السيطرة عليها"

2020-03-29
الصحة الإسرائيلية: 14 وفاة بكورونا وارتفاع الإصابات بالفيروس لـ3865

الصحة الإسرائيلية: 14 وفاة بكورونا وارتفاع الإصابات بالفيروس لـ3865

2020-03-29
إصابات بفيروس كورونا في دبورية وشفاعمرو وبرطعة ومعاوية

إصابات بفيروس كورونا في دبورية وشفاعمرو وبرطعة ومعاوية

2020-03-29
مقتلُ الفتى منتصر محمد عبد الخالق حرقًا خلال شجار في جنين

مقتلُ الفتى منتصر محمد عبد الخالق حرقًا خلال شجار في جنين

2020-03-29