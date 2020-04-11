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بولسونارو كغيره من قيادات عالمية يخالف إجراءات الوقاية من كورونا

تاريخ النشر: 11/04/2020 - 09:34

بولسونارو كغيره من قيادات عالمية يخالف إجراءات الوقاية من كورونا
جاير بولسونارو (أ ب)
عرب ٤٨

كغيره من قيادات عالميّة، يخالف الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية من فيروس كورونا، والذي لا زال يُشكك في أبعاد الفيروس وتأثيره، بحيث أنه لا يثق بتوصيات الأطباء للالتزام بالحجر الصحي.

وزار بولسونارو مستشفى وصيدلية في عاصمة بلاده بارزيليا، وقابل الجمهور على الشوارع وصافحهم دون أن يرتدي كمامة واقية على وجهه وقفازات.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن بولسونارو تجاهل للمرة الثانية خلال يومين، التوجيهات والإرشادات الموجهة من السلطات إلى المواطنين، لكيفية التصرف في الأماكن العامة المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وزار الرئيس بولسونارو، يوم أمس الجمعة، خلال جولته، أحياء سكنية وتجارية بالعاصمة، ومستشفى تابعًا لوزارة الدفاع، من ثم تفقد صيدلية مجاورة ليتوجه لاحقا إلى أحد المنازل بالمنطقة.

تعقيم في أحد أحياء البرازيل الفقيرة (أ ب)

وقرر بولسونارو، ألا ينصاع لتوجيهات الوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا، وألا يرتدي كمامة أو قناعًا واقيًا وقفازات، وتفاعل بنشاط مع مواطني بلاده حيث تحدث مع الجمهور والتقط الصور وصافح كل الراغبين، ولامس وجهه ومسح أنفه مرارا.


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