جائزة تحمل إسم "كوبي براينت" لمكافأة الداعمين لكرة السلة النسائية

عرب ٤٨/ أ ف ب

صرّحت رابطة دوري كرة السلة للمحترفات، أمس الجمعة، أنها ستخصص ابتداءً من عام 2021 جائزة سنوية تحمل اسم كوبي وجيجي براينت لمكافأة الأشخاص المطالبين بتطوير كرة السلة للسيدات.

وقالت الرابطة في بيان صدر عنها إن "الكأس التي ستحمل اسم كوبي وجيجي براينت ستكافئ الأفراد أو الأشخاص الذين يقومون بمساهمات لافتة، لترويج وتطوير كرة السلة للسيدات على جميع المستويات".

وأشارت الرابطة إلى أن زوجة أسطورة كرة السلة الأميركية كوبي براينت الذي قضى مع ابنته جيانا في حادث طائرة هيليكوبتر، في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، سيكون لها دور أساسي لتحديد الفائزين بهذه الجائزة.

وأضافت الرابطة أن زوجته فانيسا "ستسلّم الكأس سنويًا على هامش نهاية أسبوع مباراة كل النجوم، التي تجمع أبرز نجوم المنطقتين الشرقية والغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وتقام خلال شهر شباط/ فبراير من كل عام".

وقالت رئيسة رابطة كرة السلة للمحترفات، كاتي انغلبرت، إن "كوبي كان أحد الأشخاص الذين دعموا بقوة كرة السلة للسيدات، وكانت ابنته جيانا تشاطره شغفه في رياضتنا".

وأضافت انغلبرت أن "هذه الكأس هي مبادرة تكريمية لهما، وستشكل صدى لتصميم كوبي على تكوين جيل جديد من اللاعبات، ورد الجميل لما منحته إياه عائلة كرة السلة".

وكانت جيانا التي تحمل لقب "جيجي" تريد أن تصبح لاعبة محترفة في الدوري الأميركي للسيدات، كما رافقت والدها الفائز بالدوري الأميركي خمس مرات في صفوف لوس انجليس ليكرز لمتابعة مباريات كرة السلة للرجال والسيدات، كما كانت تتدرب إلى جانبه في قاعة التمارين في منزلهم.