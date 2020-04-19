نقص في أجهزة التنفس الصناعي في العالم.. ودولة تمتلك 4 فقط

مع ازدياد تفشي فيروس كورونا، يزداد الوضع سوءا في الدول الفقيرة والتي لا تتمتع بأنظمة صحية متطورة، وأجهزة رعاية مثل أجهزة التنفس الصناعي.

كشف موقع "سي إن إن"، اليوم الأحد، عن كارثة نتجت عن نقص في أجهزة التنفس الصناعي التي يحتاجها المرضى والعالم بشدة.

بينما تحاول دول عدة إنتاج أجهزة التنفس الصناعي بأي ثمن، دولة مثل جنوب السودان لا تملك سوى 4 أجهزة لعدد سكان يبلغ 12 مليون نسمة، أي جهاز واحد لكل 3 ملايين شخص.

كما أن جنوب السودان لا تضم سوى 24 سريرًا لوحدة العناية المركزة، وفقًا لبيانات من لجنة الإنقاذ الدولية (IRC).

وتقول المنظمة غير الحكومية إن بوركينا فاسو لديها 11 جهازا، وسيراليون 13، وجمهورية أفريقيا الوسطى 3 ، بينما تمتلك فنزويلا 84 سريرا لوحدة العناية المركزة لعدد سكان يبلغ 32 مليون نسمة، بينما نجد أن 90% من المستشفيات بها تواجه نقصا في الأدوية والإمدادات الحيوية.

وقالت نائبة رئيس اللجنة، إلينور رايكس إنه رأينا بالفعل كيف أن الوباء سحق الأنظمة الصحية بسرعة في البلدان ذات الأنظمة الصحية المتقدمة نسبيًا" (..) والآن هناك بالفعل سبب عاجل للقلق بشأن الكيفية التي ستواجه بها الأنظمة الصحية الأضعف الفيروس في حال تفشيه أكثر".

وجاءت تصريحات رايان بعد أن قالت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، إن من المرجح أن يقتل الوباء ما لا يقل عن 300 ألف أفريقي، ويهدد بدفع 29 مليونا إلى دائرة الفقر المدقع.