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مدينة سويدية تحارب انتشار كورونا.. بالزبل!

تاريخ النشر: 30/04/2020 - 11:00

مدينة سويدية تحارب انتشار كورونا.. بالزبل!
بلدية لوند تنشر روث الدجاج في المدينة (تويتر)
عرب ٤٨

أعلنت السلطات في مدينة لوند السويدية عن إجراء جديد قررت تنفيذه للسيطرة على انتشار وباء كوفيد-19، عبر وضع الزبل في متنزهاتها، وذلك لمنع خروج السكّان إلى المتنزّهات احتفالًا بعيد الرّبيع التقليدي، الّذي يحتفل به الناس في 30 من نيسان/ أبريل من كل عام.

وتنوي البلدية نصب حواجز حول متنزه المدينة الرئيسي، وفق ما أعلنته السلطات، فيما نقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن مسؤولين قولهم إن سلطات المدينة ستذهب أبعد من ذلك، مع نشرها طنا من زبل الدجاج في المتنزه الرئيسي لتحقق بذلك هدفين، يتمثل الأول بصيانة الحدائق والثاني بإبعاد الأشخاص الذين قد يحاولون انتهاك القيود المفروضة بسبب الوباء.

وطلبت البلدية من السكان التخلي عن "ليلة فالبورغيس" التقليدية هذه التي يحتفل بها في 30 نيسان/ أبريل وهي احتفال شعبي جدا في السويد يرمز إلى انتهاء فصل الشتاء. وخلال هذه الاحتفالات يغني السويديون ويشعلون النار في مواقد في المتنزهات والحدائق.

وفي حديث لوكالة أنباء "فرانس برس" قال مسؤول الشؤون البيئيّة في بلدية لوند، غوستاف لوندبلاد إنّ "زبل الدجاج له رائحة كريهة للغاية. وليس من الممتع الجلوس وسط رائحة كهذه".

وتكون الاحتفالات هذه التي قد تستقطب 30 ألف شخص، "عفوية" لذا من الصعب حظرها على أرض الواقع. ولوند هي من أهم المدن الجامعية في السويد وغالبية سكانها البالغ عددهم 125 ألف نسمة هم من الطلاب.


#السويد
#كورونا
#عيد الربيع
#تقاليد سويدية
#ليلة فالبورغيس

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