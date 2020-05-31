ساحة كاتدرائية نوتردام تستقبل الجمهور واللوفر يتحضر للافتتاح

يستمر فيروس كورونا في تسجيل إصابات جديدة حول العالم وسط تبدل في المعطيات المتعلقة بالجائحة بمختلف الدول من يوم لآخر، وذلك في أعقاب التخفيفات بالقيود التي شرعت الحكومات باتخاذها.

ففي فرنسا رفعت القيود المفروضة على المواطنين مؤخرًا، منها القيود على حركة التنقل وإعادة فتح المطاعم ودور السينما والمنتزهات.

وفي ظل هذه التخفيفات، أصدرت الهيئة المشرفة على كاتدرائية نوتردام بيانًا اليوم، الأحد، أعلنت من خلاله أنه قد تم فتح الساحة الأمامية للكاتدرائية لاستقبال الجمهور وذلك لأول مرة بعد حادثة الحريق التي وقعت في الخامس عشر من نيسان/ أبريل من العام الماضي.

وأوضحت الكاتدرائية أن إعادة فتح الساحة أصبح ممكنا أخيرًا بعد إجراء عمليات تنظيف شاملة لإزالة غبار الرصاص السام الذي نتج عن الحريق.

وكانت الكاتدرائية قد تعرضت لحريق أدى إلى اشتعال النيران واحتراق كميات هائلة من الرصاص أثناء الحريق، ما أدى إلى انتشار أطنان من الرصاص السام على الأرض المحيطة.

وتشارك عمدة باريس، آن هيدالغو، كبار رجال الدين في زيارة للمنطقة اليوم، الأحد، للتأكيد على أنه سيتم تنظيف الموقع بشكل منتظم من أجل حماية الصحة العامة.

وأفاد بيان الهيئة أيضًا أن الكاتدرائية ستظل مغلقة لعدة سنوات أثناء أعمال التجديد.

وفي هذا السياق، أعلن المتحدث بإسم متحف اللوفر في باريس، إنه يعتزم إعادة فتح أبواب المتحف في السادس من تموز/ يوليو المقبل، بعد تخفيف قيود العزل العام المفروض بسبب فيروس كورونا، التي أعلن عنها رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب.

وأضاف، إنه يتعين على الزائرين حجز تذاكر قبل السماح لهم بالدخول وأن يتبعوا لافتات إرشادية في الداخل كما سيطلب منهم استعمال الكمامات وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بشكل كامل.

وكانت قد أعلنت فرنسا، السبت، عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 28 ألفا و771، إثر تسجيل 57 وفاة.

وأفادت مؤسسة الصحة العامة الفرنسية، في بيان، بتشخيص ألف و828 إصابة بالفيروس، ترفع الحصيلة إلى 225 ألفا و898.

وأوضح البيان، أن 14 ألفا و380 من مصابي كورونا يتلقون العلاج بالمستشفيات، بينهم 1325 بالعناية المركزة.

وذكر أن عدد المرضى بوحدات العناية المركزة يواصل الانخفاض منذ 52 يوما. وأشار إلى تعافي 486 مصابا، ليرتفع الإجمالي إلى 68 ألفًا و268 وحتى مساء السبت.