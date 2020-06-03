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منزل هتلر يتحول إلى مركز شرطة

تاريخ النشر: 03/06/2020 - 08:23

منزل هتلر يتحول إلى مركز شرطة
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

حولت السلطات النمساوية المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر عام 1889، لتحوله إلى مركز شرطة وتجعله غير جاذب كموقع زيارة للأشخاص الذين يمجدون نازيته.

تغلب تصميم المهندسين المعماريين النمساويين مارتي.مارتي على 11 منافسا في مسابقة أجرتها وزارة الداخلية، حسبما ما أعلنه المسؤولون أمس الثلاثاء. ويتوقع الانتهاء من إعادة التصميم بحلول نهاية 2022 وستتكلف حوالي 5 ملايين يورو (5.6 ملايين دولار).

التعديل يأتي بعد سنوات من النزاعات بشأن الملكية والاستخدام المستقبلي للمنزل الواقع في براوناو آم إن، على الحدود الألمانية، والتي حلت في 2017 عندما قضت أعلى محكمة نمساوية بأنه من حق الحكومة مصادرة المبنى بعد رفض مالكه بيعه.

وتم تجاهل اقتراح إزالة المبنى، وأعلنت الحكومة في تشرين ثان/ نوفمبر أن الشرطة ستستخدمه. وسيضم المبنى القيادة الإقليمية ومركزا للشرطة.

وقال وزير الداخلية، كارل نيهامر، اليوم الثلاثاء، أن "بعض الناس ربما يسأل هل هذا هو الاستخدام الأمثل لهذا، وضع الشرطة هناك؟ إنه أفضل استخدام مناسب له."

وأضاف "لماذا؟ لأن الشرطة حارسة الحريات والحقوق الأساسية. أفراد الشرطة يرون أنفسهم شركاء للمواطنين الذين يحمون الحرية، والحق في التجمع وحرية التعبير".

يأخذ التصميم الفائز توجها بسيطا وعصريا لكنه لا يعبث بأساس المبنى الأصلي.

كانت وزارة الداخلية النمساوية قد أجرت المبنى المتواضع نسبيا المكون من 3 طوابق منذ 1972 لتجنب إساءة استغلاله، وكان المستأجرون عدة منظمات خيرية. وظل خاويا بعد خروج مركز رعاية للبالغين ذوي الإعاقات منه في 2011.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#أدولف هتلر
#السلطات النمساوية
#مركز شرطة

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