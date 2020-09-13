  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

طوكيو: مراحيض عامة جديدة شفّافة الواجهة

تاريخ النشر: 13/09/2020 - 14:06

طوكيو: مراحيض عامة جديدة شفّافة الواجهة
المراحيض العمومية في طوكيو (تويتر)
عرب ٤٨ / أ ف ب

صنعت طوكيو مراحيض عامة ووضعتها في الأماكن العامة وهي عبارة عن مقصورات محاطة بواجهات شفّافة تظهر ما في داخلها.

وعندما لا يكون أحد في الداخل، تكون هذه المقصورات زهرية اللون للنساء وبنفسجية للرجال وصفراء للجميع مع إمكان تغيير الحفاضات فيها وواجهاتها مغطاة بشريط لاصق مزوّد بالتيّار الكهربائي يجعلها شفّافة.

لكن عندما يدخل أحد إليها، يؤدي إقفال الباب إلى قطع التيّار الكهربائي، فلا تعود الواجهة شفّافة ويحافظ المستخدم على خصوصيّته.

وأنشئت هذه المراحيض التجريبية بطلب من المنظمة اليابانية غير الحكومية "نيبون فاوندايشن" بهدف تجديد المراحيض العامة في العاصمة.

وهي من تصميم المهندس الياباني، شيغيرو بان، الذي أراد أن يوفّر هذا النموذج الشفّاف حلّا لمشكلتين سائدتين في دورات المياه العامة.

فجعل المراحيض شفّافة لا يعكس نظافتها فحسب، بل يطمئن أيضا المستخدم "من الناحية الأمنية ويظهر له أن ما من أحد يختبئ في الداخل"، بحسب ما أوضحت الناطقة باسم "نيبون فاوندايشن"، كانا ساجي، مشيرة إلى أن "المشروع قُبل على هذا الأساس".

ويبدو أن سكان منطقة شيبويا المعروفة في طوكيو يحبّذون هذه المبادرة. وقالت ري مايدا (41 عاما) "غالبا ما تكون المراحيض العامة مظلمة ووسخة، لذا أقدّر نظافة الموقع".

ومن المرتقب أن يصمّم 16 مهندسا، من بينهم معماريون مشهورون، مراحيض ابتكارية في سياق هذا المشروع، على أن توضع منشآتهم في أرجاء شيبويا بحلول صيف العام 2021.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#مراحيض
#عامة
#طزكيو
#شفافة
#نظافة
#أمان

حوارات

أحمد الشيخ محمد: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ محمد: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ترامب تباهى بإنقاذه بن سلمان بعد اغتيال خاشقجي
ترامب تباهى بإنقاذه بن سلمان بعد اغتيال خاشقجي

2020-09-11

"علاقة حب" بين كيم وترامب: كتاب يكشف رسائل إعجاب بين الرئيسين
"علاقة حب" بين كيم وترامب: كتاب يكشف رسائل إعجاب بين الرئيسين

2020-09-10

لاعبة كرة قدم يابانيّة تنضم لفريق للرجال
لاعبة كرة قدم يابانيّة تنضم لفريق للرجال

2020-09-10

الأكثر قراءة

نتنياهو وترامب يُعلنان عن اتفاق

نتنياهو وترامب يُعلنان عن اتفاق "سلام" إسرائيلي بحرينيّ

2020-09-12
القيادة الفلسطينية تطالب البحرين بالتراجع

القيادة الفلسطينية تطالب البحرين بالتراجع "الفوري" عن التطبيع مع إسرائيل؛ نسف للمبادرة العربية

2020-09-12
انتهاء التهافت على التطبيع؟

انتهاء التهافت على التطبيع؟

2020-09-12
السلطة الفلسطينيّة تدرس تعليق عضويتها في الجامعة العربية

السلطة الفلسطينيّة تدرس تعليق عضويتها في الجامعة العربية

2020-09-12
عزام الأحمد: الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

عزام الأحمد: الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

2020-09-12