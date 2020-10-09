تعلن لجنة نوبل النروجية في أوسلو، اليوم، الجمعة، اسم الفائز بجائزتها للسلام التي تعد ذروة موسم منح هذه الجوائز.

وتشير تكهّنات إلى أنها قد تكافئ حرية الصحافة والناشطة في مجال البيئة، غريتا تونبرغ، ومنظمة الصحة العالمية، في غياب مرشح واحد أوفر حظًا.

وستعلن رئيسة اللجنة النروجية، بيريت ريس أندرسن، أمام حشد موزع في العالم بسبب وباء كوفيد-19، عند الساعة 11,00 (09,00 ت غ) اسم الفائز أو الفائزين الذين يفترض ألا يتجاوز عددهم الثلاثة، في قاعة معهد نوبل في أوسلو.

وبلغ عدد المرشحين هذه السنة 318 بينهم 211 شخصية و107 منظمات أدرجت أسماؤهم جميعا على لائحة لا يعرف مضمونها، مما يعقد إمكانية تحديد احتمالات.

وقال الباحث في المعهد النروجي للشؤون الدولية، سفير لودغارد، إن "هناك أسبابا عديدة لمنح الجائزة إلى مجال الصحافة"، موضحا لوكالة أنه "ليتمكن صانعو القرار من التدخل في نزاع، من المهم أن يكونوا قادرين على تكوين رأي على أساس معلومات محددة تقدمها وسائل الإعلام".

ومنذ بدايتها في 1901، لم تمنح الجائزة لحرية الإعلام. لكن خبراء يرون أنه قد يكون جاء دورها، مشيرين إلى منظمتي "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحافيين" بين الفائزين المحتملين.

والاحتمال الثاني هو قضية تغير المناخ مع الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ بمفردها أو مع ناشطين آخرين أو مع حركتها "أيام الجمعة للمستقبل"، بعد 13 عاما على منح الجائزة إلى "مجموعة الخبراء الحكوميين ول تبدل المناخ" والأميركي آل غور.

وفي هذه الحالة ستكون تونبرغ ثاني أصغر فائزة بنوبل للسلام سنا بعد الباكستانية ملالا، والمرأة الثامنة عشرة التي تحصد هذه الجائزة.

وفي سنة انتشار وباء كوفيد-19 وهو الأخطر منذ قرن، يمكن أن يختار أعضاء اللجنة مكافأة الجهود التي تبذل في إطار تعددي بعيدا عن الأنانيات الوطنية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبذلك، يمكن أن تفوز منظمة الصحة العالمية بالجائزة كما يرى مراقبون، على الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى إدارة الأزمة الصحية.

والعام الماضي، منحت جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الإثيوبي، أحمد أبيي، تقديرًا لجهوده في التقرب من العدو اللدود السابق إريتريا.

مرشّحتان عربيّتان

وفي هذا الإطار تطرح أسماء مرشحين عدة بينهم الناشطة الأفغانية للدفاع عن حقوق المرأة، فوزية كوفي، وبرنامج الغذاء العالمي والأمم المتحدة وأمينها العام، أنطونيو غوتيريش، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وأيقونة الثورة السودانية، آلاء صلاح.

بينما أشارت صحيفة التايم إلى احتمال فوز الناشطة الاجتماعية السعودية المعتقلة، لجين الهذلول.

ومن المرشحين الذين أعلن عنهم رعاتهم شعب هونغ كونغ والجامعي الأويغور إلهام توهتي وحلف شمال الأطلسي والثلاثي جوليان أسانج وادوارد سنودن وتشيلسي مانينغ.

وسيتم تسليم الجائزة التي تتألف من ميدالية ذهبية وشهادة ومبلغ عشرة ملايين كورون سويدي (حوالى 950 ألف يورو)، رسميا في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، يوم ذكرى وفاة الصناعي ألفريد نوبل (1833-1896).