كوبنهاجن تعتزم حظر دراجات الـ"سكوتر" العامة

عرب ٤٨ / أ ف ب

تعتزم كوبنهاغن منع دراجات الـ"سكوتر" المتروكة للاستخدام الحر في وسط المدينة، على ما أعلنت سلطات بلدية العاصمة الدنماركية اليوم، الجمعة، مع اعتماد تشريعات من بين الأكثر تشددا في العالم حيال هذا الموضوع.

وكتبت هيئة الشؤون التقنية والبيئية في المدينة في رسالة عبر وكالة فرانس برس "لن يكون ممكنا استئجار أو ركن مركبة سكوتر كهربائية في أكثرية المناطق الأكثر كثافة في كوبنهاغن اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير".

وبصورة ملموسة، ستصبح هذه الدراجات ممنوعة في الوسط التاريخي للمدينة، حيث يستحيل تركها حاليا، وفي الأحياء المتاخمة له.

وأوضح المستشار البلدي روني ديبفاد، لقناة "تي في 2" التلفزيونية "لسوء الحظ، لاحظنا مشكلات كبرى مع دراجات السكوتر الكهربائية هذه (...) كان صعبا للغاية على المسنين العبور حين تكون منتشرة على الطريق".

ويتعين استحصال هذا التدبير على موافقة المجلس البلدي، لكنه يحظى بدعم كبير.

وتلقى دراجات السكوتر الكهربائية معارضة في مدن كبيرة عدة بسبب صعوبة التعايش بين مستخدميها والمشاة والدراجين في المساحات الحضرية الضيقة، ما دفع بالبلديات إلى وضع أطر قانونية.