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"يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات": لعبة "بابجي" بصوت محمد هنيدي

تاريخ النشر: 17/04/2021 - 10:40

"يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات": لعبة "بابجي" بصوت محمد هنيدي
من الإعلان الترويجي (فيسبوك)
عرب ٤٨

أعلن نجم الكوميديا المصري، محمد هنيدي، يوم أمس الجمعة، تسجيله اللعبة الإلكترونيّة الشهيرة "بابجي" بصوته.

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وظهر هنيدي عبر حسابه على فيسبوك معلقًا على إعلان اللعبة، الذي ظهر فيه وقدمه بشكل خفيف الظل: "والآن المفاجأة... هنيدي في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم.. بعبع الليل وفارس الظلام جالكوا.. مينشن صحابك، وزفّ ليهم الخبر، هتلعبوا بصوت هنيدي PUBG MOBILE".

وسابقًا، شوّق هنيدي جماهيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلناً مفاجأة سيقدمها يوم 16 نيسان/ أبريل، وكتب: "يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، في حاجات جديدة لسة هنكتبها يوم 16 إبريل".

وكان مغني الراب المصري "ويجز" قد طرح في شهر آذار/ مارس الماضي عبر قناته الرسمية على يوتيوب فيديو كليب أغنية تعبّر عن انضمامه إلى لعبة "بابجي" الشهيرة، كإحدى الشخصيات التي تظهر للمشاركين في اللعبة الشهيرة، والكليب يحمل اسم "حتتك بتتك".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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