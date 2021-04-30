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البيت الأبيض يتجهز لاستقبال قِطة

تاريخ النشر: 30/04/2021 - 18:49

البيت الأبيض يتجهز لاستقبال قِطة
مئة يوم لرئاسة بايدن (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

يبدو أن البيت الأبيض يتحضر لاستقبال نزيل جديد، إذ أكدت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن أنها والرئيس جو بايدن المعروفين بحبهما للكلاب ينتظران وصول هرة.

وقالت جيل بايدن في مقابلة عُرضت ضمن برنامج "توداي شو" عبر قناة "ان بي سي"، اليوم الجمعة: "الأمر صحيح. هو ينتظر للمجيء إلى هنا. بالأحرى هي تنتظر".

ويشكل وصول الهرة الأولى إلى البيت الأبيض بعد تكهنات كثيرة سرت في هذا الاتجاه، تحديا جديدا لكلب بايدن "ميجور"، الذي أظهر سلوكا عدائيا في الأشهر الأخيرة وواجه صعوبة في التأقلم مع حياته الجديدة في المقر الرئاسي الأميركي.

فقد أُرسل هذا الكلب من نوع الراعي الألماني، وهو أحد كلبي الزوجين بايدن مع زميله الأكبر سنا من الفصيلة عينها "تشامب"، إلى خارج البيت الأبيض قبل أسابيع للخضوع لتدريب بعد حوادث عض.

وعزا الرئيس جو بايدن المشكلات مع "ميجور" إلى اعتماده سلوكا حمائيا مفرطا في بيئته الجديدة التي غالبا ما يوجد فيها أشخاص كثر غير مألوفين للحيوان.

وبات على الكلب المشاغب التأقلم أيضا مع وجود قط في البيت الأبيض.

وقالت جيل بايدن "كان ذلك جزءا من التدريب الذي تلقاه. لقد أخذوه إلى مأوى للقطط وأبلى بلاء حسنا معها".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#بايدن
#جيل
#هرة
#البيت الأبيض

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