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ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة "ملكة جمال الكون" في إيلات رفضا للاحتلال

تاريخ النشر: 23/11/2021 - 10:24

ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة "ملكة جمال الكون" في إيلات رفضا للاحتلال
ملكة جمال اليونان، رافاييلا بلاستيرا
عرب ٤٨

انسحبت ملكة جمال اليونان، رافاييلا بلاستيرا، من مسابقة "ملكة جمال الكون" التي سوف تقام في إيلات (أم الرشراش) على سواحل البحر الأحمر، في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأعلنت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل أن ملكة الجمال اليونانية، بلاستيرا، أعلنت انسحابها من خوض المسابقة.

وقالت بلاستيرا للحملة: "لا يمكنني الصعود على المسرح والتصرف وكأن لا شيء يحدث، بينما يقاتل الناس من أجل حياتهم هناك".

ويُشار إلى أن حكومة جنوب أفريقيا، سحبت الدعم عن ملكة جمال بلادها الحالية في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، بسبب تمسّك القائمين على نشاطها بإشراكها في مسابقة ملكة جمال الكون التي تستضيفها إسرائيل الشهر المقبل.

ويأتي هذا الموقف بعد ضغوط على لاليلا مسواني التي فازت أخيرا بلقب ملكة جمال جنوب أفريقيا، لحملها على مقاطعة المسابقة الجمالية العالمية بسبب "الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين"، وفق ما ذكرت وزارة الفنون والثقافة الجنوب أفريقية في بيان.

غير أن المنظمين المحليين للمسابقة الجمالية في جنوب أفريقيا يصرّون على تمثيل لاليلا مسواني بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون.

ووسط هذا الاحتجاج، تشارك دولتان عربيّتان طبّعتا مع الاحتلال الإسرائيلي في مسابقة "ملكة جمال الكون"، الإمارات والمغرب، بحسب ما كشفت تصريحات أدلت بها رئيسة منظمة "ملكة جمال الكون" باولا شتوتغارت لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

بودكاست عرب 48

#رافاييلا بلاستيرا
#ملكة جمال اليونان
#مقاطعة الاحتلال
#bds

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