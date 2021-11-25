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بحلول 2028... "العراق خالٍ من الألغام"

تاريخ النشر: 25/11/2021 - 11:18

بحلول 2028... "العراق خالٍ من الألغام"
حقل ألغام في البصرة (أرشيفية- "رويترز")
عرب ٤٨

أعلن العراق، اليوم الخميس، أن أراضيه ستكون خالية من الألغام والمقذوفات الحربية غير المنفجرة بحلول عام 2028.

وقال وزير البيئة، جاسم الفلاحي، إن "عصابات داعش الإرهابية وخلال فرض سطوتها على عدد من مناطق البلاد، أقدمت على تلويث مساحات واسعة بالألغام، ما رفع السقف الزمني لموعد إعلان العراق خاليا من الألغام".

وأوضح الفلاحي في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن الموعد المتوقع سيحل بعد "عشرة أعوام في 2028، بعد أن كانت المنظمات العالمية قد حددته مسبقا عام 2018".

وأشار إلى أن "جهودا كبيرة تبذل من أجل تطهير مساحات كبيرة ملوثة بالألغام ومن خلال التنسيق مع المنظمات العالمية المختصة، أسوة بمنظمة (MAG) البريطانية، فضلا عن مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية العراقية".

وتعتبر الألغام والقنابل غير المنفجرة إحدى أكبر التحديات التي تواجه السلطات لإعادة النازحين في المناطق المحررة شمالي العراق، خصوصا في محافظتي نينوى وكركوك، إلى جانب الألغام المنتشرة في محافظات جنوب البلاد، والتي تعود إلى حرب الثمانينيات مع إيران.

وإضافة للحرب مع إيران، تنتشر الألغام ومخلفات الحروب في العراق، إبان غزو الكويت عام 1990، واحتلال قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة للبلاد عام 2003، وسيطرة تنظيم "داعش" على مناطق واسعة بين عامي 2014 و2017.

ووفقا لمرصد الألغام الأرضية "لاند مين مونتور"، فإن العراق من أكثر دول العالم تلوثا من حيث مساحة المنطقة الملغومة، بالإضافة إلى التلوث بالذخائر العنقودية ومخلفات حربية أخرى.

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#العراق
#الألغام
#المقذوفات الحربية

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