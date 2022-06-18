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فيديو: بايدن يسقط أرضا خلال ركوبه دراجة هوائية

تاريخ النشر: 18/06/2022 - 20:20

فيديو: بايدن يسقط أرضا خلال ركوبه دراجة هوائية
بايدن (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تعرض الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى حادث سقوط عن دراجته الهوائية صباح اليوم، السبت، ولم يسفر ذلك عن إصابته بأذى.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بايدن (79 عاما) ينهض مباشرة بعد سقوطه ويقول "أنا بخير".

ووقع الحادث عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلهما في "ريهوبوث بيتش" في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث الى أشخاص تجمعوا لالتقاط صور له.

وقال الرئيس الأميركي لجمع من الأشخاص الذين تجمهروا حوله متمنين له السلامة وبعض الصحافيين أنه فقد توازنه بينما كان يحاول إخراج قدمه من رباط الدواسة.

وأورد بيان للبيت الأبيض أن النتيجة كانت "تدافعا مجنونا من عناصر الجهاز السري والصحافة"، مؤكدا أن الرئيس لم يصب بخدوش أو كدمات.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن "لا حاجة لعناية طبية"، وأن "الرئيس يتطلع لقضاء بقية اليوم مع عائلته".

وباعتباره أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا، فإن صحة بايدن موضع اهتمام بشكل متواصل، خصوصا في ما يتعلق بالتكهنات حول سعيه لولاية ثانية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020 وبعد وقت قصير على انتخابه تعرض بايدن لكسر في قدمه بينما كان يلاعب كلبه.

وبعد عام أعلن طبيبه أنه "قوي" و"يتمتع بصحة جيدة".

وردا أسئلة لصحافيين السبت، قال بايدن إنه "بصدد اتخاذ قرار" بشأن تخفيف بعض الرسوم الجمركية على السلع الصينية التي فرضت في عهد سلفه دونالد ترامب من أجل تخفيف التضخم.

وأضاف أنه سيتحدث إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ قريبا.

وسئل عما إذا كان راضيا عن التقدم المحرز في قانون مراقبة الأسلحة بعد حوادث إطلاق النار الجماعية في تكساس ونيويورك وغيرها، فاكتفى بالإجابة أنه سعيد بالقرار الذي اتخذته ولايته ديلاوير بحظر اقتناء الأسلحة الهجومية.

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#جو بايدن
#أميركا
#سقوط بايدن

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