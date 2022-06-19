قد تكون الحرب الروسية على أوكرانيا قد لفتت انتباه عامة الناس إلى أهمية الغاز الطبيعي بعد أن وصلت مستوياته المصدرة من روسيا إلى القارة الأوروبية مستويات متدنية وتم وضع شروط على تصديره. هذا ويعتبر الاستغناء عن غاز روسيا الطبيعي واحدا من أولويات الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.

يذكر أن الغاز الطبيعي الروسي يتم نقله إلى القارة الأوروبية عبر خط نورد ستريم 1 للأنابيب. وتعتبر ألمانيا أكثر الدول تأثرا بأزمة نقص الغاز الطبيعي خصوصا وأنها تستجر ما يقارب 55% من غازها من روسيا فقط. وتفيد وكالات الأنباء والخبراء أن مستوى احتياطي الغاز في ألمانيا قد انخفض إلى أقل من 30% من سعتها التخزينية. ولذلك تسعى ألمانيا على وجه الخصوص وغيرها من الدول إلى البحث عن مصادر أخرى للطاقة أو على الأقل عن مصادر أخرى للغاز.

سننظر في هذا المقال إلى بعض أكثر الدول إنتاجا للغاز الطبيعي وأقدرها على ملء الفراغ الذي تركه الغاز الروسي.

الولايات المتحدة الأميركية

تعتبر الولايات المتحدة الأميركية من أهم الدول المنتجة للغاز الطبيعي والمسال كذلك، ويرجع هذا الإنتاج إلى تقنية التكسير الهيدروليكي. تعتبر هذه الطريقة سيئة على البيئة وتتم عبر حقن خليط مكون من الماء ونوع من الرمل ومواد كيميائية أخرى داخل الأرض. تدفع هذه التقنية بالنفط ومشتقاته مثل الغاز إلى التدفق خارج سطح الأرض.

يذكر أن المفاوضات والمحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية يتم خوضها حاليا لاستيراد الغاز الطبيعي من الأخيرة خصوصا وأنها قد رفعت صادراتها من الغاز المسال باتجاه القارة الأوروبية في الفترة الأخيرة.

روسيا

مع أن أزمة الاتحاد الأوروبي من حيث واردات الغاز الطبيعي يمكن ربطها بشكل مباشر بروسيا إلا أن هذا المنتج العملاق لا يمكن تجاوزه في قائمة تحتوي أكثر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم. ما يجعل روسيا في هذه المكانة المتقدمة من هذه اللائحة هو امتلاكها لأكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم والذي يقدر الخبراء حجمه بتسعة وأربعين تريليون من الأمتار المكعبة من هذه المادة.

يعني ذلك أن العملاق الروسي يستحوذ على ما يقارب ربع الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعي. يذكر أن روسيا كانت مسؤولة عن تصدير 25% من واردات الدول الأوروبية كافة من الغاز الطبيعي وكانت معظم هذه الكميات تقطع الأراضي الأوكرانية لتصل إلى قارة أوروبا.

النرويج

تعتبر النرويج واحدة من الدول المهمة أيضا من حيث إنتاج الغاز الطبيعي حيث أنها مسؤولة عن ما يقارب ثلث الحاجة الألمانية من هذه المادة إلا أن هذه الكمية تعتبر أقصى طاقتها من حيث الصادرات إلى ألمانيا على سبيل المثال. هذا وقد أفاد رئيس وزراء النرويج أن ما تقدمه النرويج للاتحاد الأوروبي حاليا من حيث صادرات النفط يمثل أقصى طاقتها وأنها لا تمتك أي احتياطات من هذه المادة.

هولندا

تقوم هولندا بإنتاج الغاز الطبيعي بكميات جيدة وهي تصدر الفائض عن حاجتها بشكل رئيسي إلى ألمانيا فيما يبلغ 10% من استهلاك ألمانيا.

دولة قطر

بالرغم من أن قطر تعتبر بلدا صغيرا من حيث المساحة الجغرافية إلا أنها تمتلك أكبر احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي. تعمل قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بهدف تصديره إلى أوروبا إلا أن الأمر يحتاج إلى تحضيرات كبيرة وبنية تحتية ممتازة واستثمارات ذات أمد طويل. تجدر الإشارة إلى أن قطر تنتج كمية من الغاز المسال أكبر من الغاز الطبيعي وأن بعض السفن المحملة بالغاز الطبيعي التي كانت متوجهة إلى آسيا تم تغيير مسارها وتوجهت مؤخراً إلى أوروبا.

الجزائر

تعتبر الجزائر واحدة من أهم الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي للعالم إلا أن الجزء الأكبر من صادراتها موجه للقارة الأوروبية. هذا وتعمل الجزائر التي تقع في مرتبة متقدمة في قائمة مصدري الغاز الطبيعي عالميا على زيادة إنتاجها من هذه المادة بهدف تصديره إلى أوروبا في القريب العاجل.

يذكر أن الجزائر تخطط لضخ الغاز الطبيعي عبر قاع البحر المتوسط بخط أنابيب يطلق عليه اسم ترانسميد الذي يمتد إلى سواحل إيطاليا مع أنها غير قادرة على التخلي عن عقود الغاز السابقة لها أو على تخفيض استهلاكها المحلي من هذه المادة مما يعني أن قدرتها على التصدير محدودة في القريب العاجل وأن تصدير كميات كبيرة لا يتم بين يوم وليلة.

نيجيريا

يفوق احتياط نيجيريا حاجتها المحلية من الغاز الطبيعي. هناك مشروع لإمداد خط أنابيب من نيجيريا إلى أوروبا مع أن الطول المتوقع له قد يبلغ 4000 متر. يتطلب مد هذا الخط الاعتماد على الخط الواصل بين الجزائر وإيطاليا عبر المتوسط لإيصاله في المرحلة النهائية إلا أن الوضع السياسي بين البلدين يعيق إتمام هذا المشروع.

ومع ذلك يتم حاليا إيصال الغاز المسال النيجيري إلى أوروبا وتحديدا إلى فرنسا وإسبانيا والبرتغال بواسطة سفن ناقلة للنفط أو الغاز. وقد بلغت الصادرات النيجيرية النفطية عام 2019 إلى أوروبا ما يقارب 12 مليار متر مكعب.

أكثر الدول استهلاكا للغاز الطبيعي حول العالم عام 2020

لنتعرف أكثر على تفاصيل إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي يتضمن الجدول التالي قائمة بأكثر الدول استهلاكا لهذه المادة وفق إحصائيات عام 2020.

الدولة المستهلكة كمية الاستهلاك بالمتر المكعب الولايات المتحدة الأميركية 832 مليار روسيا 411.1 مليار الصين 330.6 مليار إيران 233.1 مليار كندا 112.6 مليار المملكة العربية السعودية 112 مليار اليابان 104.4 مليار ألمانيا 86.5 مليار المكسيك 86.3 مليار المملكة المتحدة 72.5 مليار

أكثر الدول ذات الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي حسب تقارير 2020

قد تمثل الأرقام المتضمنة في جدول الدول ذات الاحتياطي الأكبر في العالم احتمالات المستقبل بالنسبة للدول التي قد تتقدم من حيث الإنتاج.