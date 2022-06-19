متى يعتبر نوع من الحيوانات مهددا بالانقراض؟

يعتبر نوع ما من الحيوانات مهددا بالانقراض عندما يتقلص عدده بنسبة 50 إلى 70% أو عندما ينخفض عدد الحيوانات البالغة منها عن 250 بغض النظر عن موطنها أو المساحة القاطنة بها.

يمكن القول إن عدد أنواع الأحياء في العالم بشكل كلي يبلغ 41.415 نوعا وأن 16.306 نوعا منها يمكن اعتبارها أنواعا مهددة بالانقراض حسب تصنيف عام 2022، علما أن هذا العدد كان وفق تصنيف عام 2021 يبلغ 16.118 إلا أن هذه الأرقام تشمل الحيوانات والنباتات معا.

سنتعرف في هذا المقال على أهم خمس أنواع من الحيوانات التي تتصدر قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض رسميا وعلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية هذه الحيوانات.

الحيوانات المهددة بالانقراض حسب تصنيف عام 2022

وحيد قرن جافا أو جاوا

حالة النوع تهديد شديد بالانقراض العدد حوالي 60 الاسم العلمي Rhinoceros sondaicus الارتفاع 4.6- 5.8 قدم الوزن 1 إلى 3 طن الطول 10-10.5 قدم الموطن الغابات الاستوائية

يعتبر وحيد قرن جافا أكبر الثدييات المهددة بالانقراض بعدد لا يتجاوز 67 حيوانا تعيش في محمية في أقصى الجنوب الغربي من جزيرة جافا في إندونيسيا. تجدر الإشارة إلى أن أنواع أخرى من وحيد القرن تعتبر مهددة بالانقراض كذلك مثل وحيد القرن السومطري ووحيد القرن الأسود.

حماية وحيد قرن جافا

يمكن دعم جمعية وحيد القرن الدولية بالتبرعات بهدف حماية هذه الأنواع من وحيد القرن والتمكن من توسيع رقعة موطنها الجغرافية في أندونيسيا بغاية توفير البيئة المناسبة لتزاوج وعيش هذه الحيوانات.

دولفين فاكيتا

حالة النوع تهديد شديد بالانقراض (انخفاض حاد بالأعداد) العدد غير محدد الاسم العلمي Phocoena sinus المرتبة اللواحم الوزن 43 كغم عند الحيوانات البالغة الطول 1.2- 1.5 متر (الحيوانات البالغة) الموطن خليج كاليفورنيا والمكسيك

يعتبر دولفين فاكيتا (Vaquita) واحدا من أصغر أنواع الدلافين التي تعيش في عصرنا الحالي وموطنه منطقة محصورة في الشمال الأقصى لخليج كاليفورنيا. يبلغ طول دولفين فاكيتا 1.2 إلى 1.5 متر ولا يزن أكثر من 45 كيلوغراما. يلقبه السكان المحليون بالبقرة الصغيرة وهو على حافة الإنقراض.

حماية دولفين فاكيتا

يمكن التبرع بالدعم المادي للجمعيات التي تعتني بالحيوانات المهددة بالانقراض لنشر الوعي حول مخاطر الصيد بالشباك وإمكانية أن يعلق الدولفين أو غيره من الحيوانات البحرية فيها.

غوريلا الجبال

الاسم العلمي Gorilla beringei beringei التصنيف الأعلى غوريلا شرقية التصنيف الفرعي G. b. beringei الرتبة أوليات العائلة Hominidae

تعرضت غوريلا الجبال منذ عقود طويلة للصيد غير المدروس والأمراض وخسارة مواطنها الطبيعية وإلى منعكسات الصراعات البشرية ولذلك انخفضت أعدادها كثيراا وأصبحت تعد من الحيوانات المهددة بالانقراض.

يذكر أن أعداد غوريلا الجبال تحسنت قليلا عام 2008 فأصبح تصنيفها "مهددة بالانقراض" بعد أن كان "تهديد شديد بالانقراض".

مواطن غوريلا الجبل

لمحبي البيئة والأنواع المختلفة من الحيوانات الذين يتمنون رؤية غوريلا الجبال في موطنها الطبيعي نذكر أهم 5 مواقع يمكن مشاهدة غوريلا الجبال فيها.

رواندا وتحديدا جبال فيرونغا على حدود أوغندا ومنتزه البركان الوطني التي تحتوي مجتمعة على ما يزيد عن 600 غوريلا جبال. أوغندا. جمهورية الكونغو الديمقراطية. كونغو برازافيل. جمهورية وسط آسيا.

حماية غوريلا الجبال

يمكن دعم وجود غوريلا الجبال عبر التبرع المادي لبرنامج حماية غوريلا الجبال الدولي الذي يقوم بأعمال مهمة في هذا المجال.

النمر

السرعة أثناء العدو 49- 65 كم/ ساعة (عند النمور البالغة ولمسافات قصيرة) مدى العمر 8-10 سنين في البرية أو موطنها الطبيعي حالة الحماية مهددة بالانقراض (انخفاض في الأعداد) الارتفاع 70-120 سم (النمور البالغة حتى الكتف) الوزن الذكر: 90- 310 كغم، الأنثى: 65- 170 كغم (عند النمور البالغة) الحمية اللحوم- حيوانات مفترسة

تعتبر النمور بكافة أنواعها (البنغالي الإندونيسي والسومطري والسيبيري والملاوي) جنسا مهددا بالانقراض ما عدا النمر الملاوي والسومطري فهما يصنفان بأنهما نوعان "تحت التهديد الشديد بالانقراض". ويقدر عدد النمور الحية على وجه الأرض وتعيش في البراري بحوالي 3500 نمر فقط.

حماية النمور

يمكن المساهمة بحماية النمور البرية المتبقية على سطح الأرض عبر التبرع المادي لمجتمع حماية الحياة البرية التي تحرص على حماية النمور في مواطنها الطبيعية في البراري وتساهم في الحد من تصادم البشر مع النمور وتجري دراسات علمية حول النمور بشكل عام بهدف المساعدة في حمايتها.

الفيل الآسيوي

حالة النوع مهدد بالانقراض (انخفاض في الأعداد) مدى العمر 48 سنة (للفيلة البالغين في المحميات) الاسم العلمي Elephas maximus فترة الحمل 18-22 شهر الوزن ذكر: 4000 كغم – أنثى: 2700 كغم (للفيلة البالغين) الطول ذكر: 2.8 م – أنثى 2.4 م (للفيلة البالغين حتى الكتف)

تم تصنيف الفيل الآسيوي كواحد من الحيوانات المهددة بالانقراض نتيجة انخفاض أعدادها بنسبة 50% خلال حوالي 75 عاما مضت ويقدر عدد الفيلة الآسيوية التي لا زالت حية في العالم أجمع ما بين 20000 و 40000. علما أن بيع أعضاء الفيلة الآسيوية أو منتجاتها جريمة يعاقب عليها القانون في معظم دول العالم.

موطن الفيل الآسيوي

يمكن مشاهدة الفيل الآسيوي في عدة مواقع ودول من حول العالم خصوصا أنه إضافة قيمة لأي محمية أو حديقة حيوانات. أما إذا أردت رؤية الفيل بأم عينك فننصحك بزيارة أحد هذه المواقع:

تايلاند حيث يعيش ثلث عدد الفيلة الآسيوية.

كينيا وتحديدا في منتزه أمبوسيلي الوطني ويقع على الحدود التنزانية.

سريلانكا.

حماية الفيل الآسيوي

يمكن المساهمة بحماية الفيل الآسيوي عبر الطرق التالية: