كيفية الحصول على فيزا "شنغن"

ما هي منطقة "شنغن"؟

"شنغن" في الحقيقة مدينة في لوكسمبورغ جرى التوقيع فيها عام 1985 على اتفاقية خاصة بإجراءات فيزا موحدة في 26 دولة في أوروبا. تقتضي اتفاقية "شنغن" على إلغاء إجراءات التنقل وشروط جوازات السفر بين حدود هذه البلدان. بكلمات أخرى، جرى تطبيق صلاحيات قضائية واحدة في هذه الدول من حيث السفر عبر تطبيق سياسة فيزا موحدة.

تشترك 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في هذه الاتفاقية من أصل 27 دولة. وهناك 4 دول هي بلغاريا وكرواتيا وقبرص ورومانيا ملزمة بالدخول قانونيا في المستقبل، بينما تعمد إيرلندا إلى اعتماد سياسة فيزا خاصة بها. أما بالنسبة لرابطة التجارة الحرة الأوروبية التي تتألف من آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا فهي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلا أنها قد دخلت اتفاقية "شنغن".

وبالنسبة للدويلات الأوروبية موناكو وسان مارينو والفاتيكان، فلديها سياسة حدود مفتوحة لحركة المسافرين من وإلى جيرانها ولذلك تعتبر ضمن الإتفاقية نفسها بما أن السفر إليها مستحيل دون السفر عبر واحدة من الدول التي تعمل باتفاقية "شنغن" على الأقل.

ماذا يعني تطبيق اتفاقية "شنغن"؟

لقد سمعنا ورأينا جميعا على مواقع التواصل الاجتماعي الصور لبعض المناطق الحدودية بين بلدين أوروبيين وكيف جرى تحديدها بإشارة + فقط لا غير دون وجود أي حراس أو رجال شرطة أو مراكز حدودية. وقد أخذ بعض رواد السفر الأمر لأبعد من ذلك فيأخذون بالقفز بين المنطقتين، أو بين البلدين. بالطبع بالنسبة لنا يبدو الأمر غريبا جدا لأن الحدود في منطقتنا صعبة الاجتياز بشكل عام.

يعني تطبيق اتفاقية "شنغن" من قبل أي بلد في أوروبا أن بإمكانك الدخول إليه من بلد آخر يطبق هذه الاتفاقية دون الحاجة لإبراز أي أوراق رسمية أو ثبوتية أو التقديم لفيزا جديدة خاصة بالبلد الثاني أو دفع أي رسوم أو القيام بأي إجراءات حدودية على اعتبار أن البلدين يطبقان نفس السياسات تجاه المسافرين او القادمين إليهما وما دام الشخص قادرا على دخول البلد الأول فهذا يعني أن شروط البلد الثاني للدخول أيضا تنطبق عليه ولا حاجة لدراسة ملفه مرة أخرى.

ما هي الدول العاملة باتفاقية "شنغن"؟

كما ذكرنا سابقا يتوقع دخول عدة دول في اتفاقية "شنغن" بالمستقبل إلا أن الدول العاملة بها حاليا هي:

بلجيكا

جمهورية التشيك

الدانمارك

ألمانيا

إستونيا

اليونان

إسبانيا

فرنسا

إيطاليا

لاتفيا

ليتوانيا

لوكسمبورغ

المجر

مالطا

هولندا

النمسا

بولندا

البرتغال

سلوفينيا

سلوفاكيا

فنلندا

السويد

آيسلندا

ليشتنشتاين

النرويج

سويسرا.

شروط التقديم لفيزا "شنغن"

استمارة شنغن

مثل كل المعاملات العالمية توجد استمارة خاصة بفيزا "شنغن". يتم ملء خانات هذه الاستمارة ثم التوقيع في أسفلها من قبل مقدم الطلب شخصيا. إذا كان الشخص الذي ينوي السفر تحت سن 18 فيمكن لأحد الأبوين أن يقوم بالتوقيع بالنيابة عنه.

صورة شخصية

من ضروريات التقديم على أي وثيقة أو معاملة رسمية أن يتم إرفاق صورة مقدم الطلب الشخصية. عادة ما يكون هناك شروط خاصة لأبعاد ومواصفات هذه الصور حيث يتم طلب وجود خلفية بيضاء اللون وأن يكون الوجه واضحا من دون انسدال الشعر عليه أو أي غطاء للرأس وأن يكون الوجه في مركز الصورة دون الحاجة لإظهار الكتفين مثلا أو الجذع.

يُطلب أن تكون مقاسات الصورة (أو نسختي الصورة الشخصية) بمقاييس 3.5 * 4.5 سم وأن تكون العينين مركزتين نحو العدسة دون ميلان فيهما أو بمحور الوجه والكتفين.

هناك مقاييس خاصة لهذا النوع من الصور ويفضل اللجوء إلى مصورين محترفين للحصول على نسختين منها بدلا من استخدام الهاتف الذكي للتصوير ثم طباعة هذه الصور لأن هذا الشرط قد يكون سببا في رفض طلب الفيزا إذا لم تكن الصورة تتطابق مع المواصفات الدقيقة المطلوبة.

جواز السفر

من الطبيعي أن يتطلب هذا النوع من المعاملات جواز سفر ساري المفعول لمقدم الطلب. بعض الدول تشترط أن تستمر صلاحية جواز السفر لستة أشهر على الأقل من تاريخ الطلب لأن دراسة الملف قد تستغرق عدة أشهر في بعض الحالات. بالإضافة إلى ذلك فيجب أن يكون جواز السفر يحتوي على صفحتين بيضاوتين بأقل تقدير.

هناك بعض الاستثناءات التي يمكن التغاضي فيها عن هذا الشرط مثل الحالات الإنسانية والحالات التي تتطلب تدخلا سريعا من طلبات اللجوء وطلبات السفر بغرض التداوي مع أن ذلك نادر الحدوث.

تأمين طبي خاص بالسفر

من المفترض أن يمتلك مقدم الطلب على تأمين يتكفل بمصاريف إعادته إلى بلده الأم في حال الوفاة أو المرض الشديد أو أن يتكفل بمصاريف العلاج في البلد التي يسافر إليها وفي كامل منطقة "شنغن" خلال فترة السفر كاملة. قد تبلغ قيمة بوليصة التأمين هذه أكثر من 30000 يورو.

عند تقديم طلب فيزا "شنغن" متعددة الدخول فيجب تغطية الرحلة الأولى بالتأمين والالتزام بتغطية الرحلات التالية أيضا.

تسديد الرسوم المحددة لفيزا "شنغن"

من المتعارف عليه أنه يجب دفع رسوم كل طلب فيزا "شنغن" مسبقا. الجدول الآتي يبين مقدار هذه الرسوم حسب الفئة العمرية لمقدم الطلب.

الفئة العمرية مقدار رسوم الفيزا تحت سن 5 سنين هذه الفئة معفاة من رسوم فيزا "شنغن" بين سن 6- 11 سنة 40 يورو فوق سن 12 عام 80 يورو

هناك عدة بلدان يخضع مواطنوها لرسوم مختلفة عند تقديم فيزا "شنغن" لأن هناك اتفاقيات تسهل إعطاء التأشيرات معها وهي:

أرمينيا بيلاروسيا أذربيجان الرأس الأخضر روسيا.

وثائق رسمية وثبوتية

يتم طلب وثائق تحدد أو تثبت غرض مقدم الطلب من السفر مثل السياحة أو العلاج كما يجب إثبات أن هذا الشخص يملك ما يكفي من المال خلال إقامته في منطقة "شنغن" ويمكن بهذا إثبات مقدم الطلب لنيته للمغادرة خلال الفترة القانونية. كما يتم طلب وثيقة رسمية من القنصلية لإثبات الإقامة. يمكن للقنصلية أو السفارة التي يتم تقديم الطلب إليها أن تتواصل مع مقدم الطلب مسبقا أو في وقت لاحق بهدف طلب أوراق ثبوتية أخرى وفق ما ترتأيه.